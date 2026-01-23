Ring-Chaos am Samstag: Drei Demos lähmen Wiener Innenstadt

Gleich drei Demonstrationen legen am Samstag Teile Wiens lahm. Besonders der Ring wird zur Problemzone – Autofahrer müssen mit erheblichen Verzögerungen rechnen.

Am Samstag, dem 24. Jänner, müssen Verkehrsteilnehmer in Wien mit erheblichen Behinderungen rechnen. Ab etwa 13:45 Uhr wird der Ring ab dem Schwarzenbergplatz aufgrund einer Demonstration gegen Femizide gesperrt. Laut ÖAMTC führt die Demonstrationsroute über den Ring, den Franz-Josefs-Kai, die Schwedenbrücke und die Taborstraße bis zum Karmeliterplatz.

Die Verkehrsexperten des Automobilclubs warnen vor Verzögerungen auf dem Ring, der Zweierlinie sowie im Bereich des Schwarzenberg- und Karlsplatzes. Auch auf den Ringzufahrten und der Rossauer Lände ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Weitere Demonstrationen

Weitere Einschränkungen folgen am Nachmittag: Ab circa 15:45 Uhr wird die Währinger Straße zwischen Ring und Sensengasse wegen einer Demonstration unter dem Motto „Hände weg von Venezuela“ nicht passierbar sein.

Im unmittelbaren Anschluss findet im selben Straßenabschnitt eine kurdische Demonstration statt, wodurch sich die Sperre bis nach 17:00 Uhr verlängern wird.