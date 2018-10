Şen Menü & Gustobox: Deine gesunden und günstigen Menülieferanten!

11 Uhr morgens – der Magen knurrt und signalisiert uns, dass es bald Zeit für die Mittagspause wird. Doch was tun, wenn man sich mal wieder nichts eingepackt hat oder einfach keine Unmengen an Geld für teure Speisen aus dem Restaurant ausgeben möchte? Şen Menü und seine neue Tochterfirma Gustobox haben als qualitätsführende Verpflegungsspezialisten Wiens genau das Richtige für den kleinen großen Hunger!

Der gesellschaftliche Wandel bewirkt, dass immer mehr Menschen ihre Mahlzeiten außer Haus einnehmen. Die Qualität von Essen und Trinken ist entscheidend für das Wohlbefinden und die Gesundheit. Die Verpflegung sollte daher ausgewogen und abwechslungsreich sein, gut schmecken, den aktuellen ernährungswissenschaftlichen Empfehlungen sowie den religions- und kulturspezifisch unterschiedlichen Ernährungsgewohnheiten entsprechen und leistbar sein. Und genau dieser Tatsache nahmen sich die Gründer von Şen Menü und Gustobox an, und verpflegen inzwischen neben Kindergärten und Schulen auch Betriebe, Krankenhäuser, Pflegeheime und private Haushalte.

Während sich Şen Menü 2012 ausschließlich darauf spezialisierte Kindergärten mit Essen zu beliefern und bis heute grundsätzlich nur türkische und halal-zertifizierte Speisen anbietet, wurde vor wenigen Monaten Gustobox ins Leben gerufen, das auch internationale Gerichte – abgesehen von Schweinefleisch – zubereitet und liefert. Dabei steht alles im Zeichen des einzigartigen Reinheitsgebots und eines hohen Qualitätsanspruchs.

Das Reinheitsgebot

Şen Menü und Gustobox stehen seit jeher für Qualität, Vielfalt und Frische – der Manufaktur-Gedanken wird zudem mit jeder Konsequenz gelebt. Langjährige Partnerschaften mit handverlesenen Lieferanten und das tagtägliche Verarbeiten von ausgesuchten Rohwaren direkt vor Ort macht sowohl Şen Menü als auch Gustobox zu Wiens qualitätsführenden Verpflegungsspezialisten.

– Keine Geschmacksverstärker

Verwendet werden ausschließlich natürliche Gewürzmischungen!

– Keine Konservierungsstoffe

Durch das moderne Schockfrost-Verfahren werden die Lebensmittel schonend konserviert, ohne Verlust von Vitaminen und Mineralien.

– Keine künstlichen Farbstoffe

Jedes einzelne Menü verfügt über die „Farben der Natur“!

– Keine künstlichen Aromastoffe

Das richtige Aroma kommt ausschließlich durch qualitativ hochwertiges Fleisch und Gemüse zustande.

„Unsere Produktion startet in unserer Küche im 21. Bezirk. Sobald wir etwas gekocht haben, wird es unverzüglich verpackt und sofort bei 40 bis 45 Grad schockgefroren, wodurch es automatisch konserviert bzw. haltbar gemacht wird“, erklärt uns Inhaber Ergün Kuzugüdenli. Dabei handelt es sich um die natürlichste und sicherste Form der Konservierung. „Auf diese Weise bleiben alle Nährstoffe und Vitamine enthalten. Sie entfalten sich erst, wenn man sie aufwärmt. Zudem lassen sich unsere Speisen – insofern man sie sich tiefgefroren liefern lässt – auch bei minus 18 Grad bis zu einem Jahr einlagern“, stellt er außerdem klar.

Genieße à la carte von Şen Menü

Mit der Einzelportionsschale bietet Şen Menü eine große Auswahl an fertig portionierten Menüs, die man schnell, flexibel und mit einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis „à la carte“ auswählen kann! Mit den köstlichen Menükreationen in der Einzelportionsschale werden neben internationalen Spezialitäten auch authentische Hausmannskost, vegetarische Menüs und köstliche Trendgerichte angeboten.

Qualität – Vielfalt – Frische bei Gustobox

Top-Produkte gekennzeichnet mit der Marke Gustobox werden vom Produktionspartner traditionell-handwerklich mit frischen Rohwahren nach dem strengen Reinheitsgebot hergestellt. Mit den natürlichen Menüs garantieren auch die Produktionspartner höchste Qualität und unverfälschten Geschmak. Die Meisterköche kreieren immer neue Menüvariationen – von einfach bis edel, von regional bis international – so ist für jeden Geschmack das Passende dabei!

Şen Menü Box oder einzelne Hauptspeisen

Zwischen über 200 hochwertigen Menü-Kombinationen kann man wählen, die man sich mit der einzigartigen Şen Menü Box individuell zusammenstellen kann. Entweder man gönnt sich ein Menü – bestehend aus Hauptspeise mit Beilage + Suppe/Salat + Dessert – oder man bestellt sich eine einzelne Hauptspeise.

Die Şen Menü Box ist eine eigene Kreation des Hauses, die es so bislang in Österreich noch nicht gab. Die Hersteller wollten eine auch optisch ansprechende Lösung finden, um möglichst viele Bestandteile eines Menüs so platzsparend und sicher wie möglich transportieren zu können. Dabei heraus kam eine Art Pizzakarton, der bis zu drei Speisen enthalten kann. (Hauptspeise mit Beilage + Suppe/Salat + Dessert).

Was macht Şen Menü und Gustobox so besonders?

Neben den unschlagbaren Preisen und dem Verzicht auf jegliche Zusatzstoffe heben sich diese beiden Verpflegungsspezialisten auch durch ihre Flexibilität der Bestellungen hervor. Während nämlich andere Menülieferanten auf Verträge mit bestimmten Mindestbestellungen bestehen, gibt es bei Şen Menü und Gustobox keinerlei Bindung.

„Wer hat schon Lust bereits Tage im Voraus festlegen zu müssen, was er an einem bestimmten Tag essen möchte?! Bei uns kann jeder Kunde spontan bestellen, worauf er gerade Lust hat. Wir zwingen niemandem einen lästigen Vertrag auf. Auf Wunsch ist eine fixe Vereinbarung aber natürlich auch möglich“, stellt Inhaber Kuzugüdenli klar, der den Kunden auch Geräte, wie Heißluftöfen oder Tiefkühlschränke zur Verfügung stellt.

Was die beiden Menülieferanten zudem von anderen abhebt, ist die Tatsache, dass nach ganz bestimmten Standards gekocht wird, und stets ein Leitfaden beachtet wird. „Hier läuft man nicht Gefahr, eine verpatzte Mahlzeit vorgesetzt zu bekommen, weil der Koch mal einen schlechten Tag hatte. Wir kochen jedes Gericht nach einer ganz bestimmten Rezeptur, was eine stabile und konstante Qualität gewährleistet“, verspricht Küchenchef Dursun Erbay.

Erkennbare Trends und Balkanküche

Obwohl in einer Großstadt wie Wien das vegetarische und vegane Segment zunehmend wächst, werden laut Kuzugüdenli dennoch am häufigsten Fleischgerichte bestellt: „Der Trend in Richtung bewusster Ernährung ist deutlich erkennbar. Daher haben wir selbstverständlich auch vegane und vegetarische Speisen im Sortiment. Trotz allem wird aber erfahrungsgemäß bei uns am häufigsten Köfte, Paprikahendl, Schnitzel oder Kebab bestellt.“

Um auch die Kundschaft mit Balkanwurzeln anzusprechen sind in Zukunft auch zwei oder drei Gerichte aus dieser Region geplant. „Türkische und balkanische Speisen ähneln sich ja doch sehr. Daher wollen wir hier definitiv einige Gerichte anbieten“, so Inhaber Ergün Kuzugüdenli.

Exklusiv für alle Kunden gibt es jetzt minus 10 Prozent auf jede telefonische Bestellung! (01 890 14 11)



Liefergebiet

Wiener Bezirke: 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 22., 23.,

Vösendorf, Brunn am Gebirge, Perchtoldsdorf, Mödling

Lieferzeiten

Mo – Fr 11.00 – 18.00 Uhr

Samstag, Sonntag und Feiertage geschlossen

Kontakt

01 890 14 11



Şen Menü

Facebook: @senmenue

Website: www.senmenue.at

Gusto Box

Facebook: @gustoboxwien

Website: gustobox.wien