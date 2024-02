Senidah vor österreichischem Club geschlagen und gewatscht

Die bekannte Sängerin Senida Hajdarpasic, besser bekannt als Senidah, sol vor einem Club in Österreich, in dem sie auftreten sollte, angegriffen worden sein. Was ist da bloß passiert?

In einem schockierenden Vorfall soll die slowenische Sängerin Senida Hajdarpasic, besser bekannt als Senidah, vor einem Club in Österreich angegriffen worden sein, in dem sie auftreten sollte. Der Vorfall soll sich kurz vor ihrem geplanten Auftritt ereignet haben und wurde von einer vor Ort anwesenden Quelle bestätigt.

„Senidah kam pünktlich und setzte sich backstage. Nichts deutete darauf hin, dass es in dieser Nacht einen Skandal geben würde. Ein Mann aus einem Luxusauto mit bosnischen Kennzeichen ging zum Backstage-Eingang und bat sie, sofort herauszukommen. Als sie herauskam, schlug dieser Mann sie“, erklärte die Quelle vor Ort.

Auftrittsverbot?

„Der Angreifer beschuldigte Senidah, sich zu schlau zu machen und ein Auftrittsverbot zu haben. Trotz ihrer Versuche, sich zu erklären, konnte sie nicht zu Wort kommen. ‚Er schlug sie zwei oder drei Mal sehr hart. Dieser Kerl sagte ihr, dass dies ihre letzte Warnung sei und dass sie sofort gehen und den Clubbesitzern sagen sollte, dass sie an diesem Abend nicht singen könne und dass es ihr nicht gut gehe.‘ Das tat sie auch, und dann fuhr sie verängstigt mit ihm im Auto weg“, fügte die Quelle gegenüber den serbischen Medien hinzu.

Nach dem Vorfall soll Senidah das im Voraus genommene Geld zurückgegeben haben. Außerdem soll sie sich sich bei den Fans entschuldigt haben, die gekommen waren, um sie zu hören. Laut den Medien versprach sie, bei der ersten Gelegenheit wieder in den Club zu kommen um alles wieder gut zu machen.