SENSATION: Kommt ein neuer YUGO als Elektroauto? (FOTOS)

Der Yugo, oft als eines der schlechtesten Autos der Geschichte bezeichnet und in den USA als „Flop“ abgestempelt, könnte eine überraschende Renaissance erleben. In seiner Heimat, dem Balkan, ist der Yugo jedoch mehr als nur ein Auto; er ist ein Symbol, vergleichbar mit dem VW Golf in Deutschland.

Trotz seiner mittelmäßigen Verarbeitungsqualität und der turbulenten Geschichte, einschließlich kriegerischer Konflikte und Bombardierungen, wurden in 28 Jahren rund 800.000 Einheiten produziert. Der Yugo, der bis 2008 im serbischen Kragujevac hergestellt wurde, beeindruckte mit seinem zeitlosen, kantigen Design und moderner Fiat-127-Technik.

Ein Kultauto mit einer guten Chance

Der junge Autodesigner Dejan Hristov sieht in diesem Kultauto eine Chance für die Zukunft. Er stellt sich einen Yugo mit Elektroantrieb vor, der die Erschwinglichkeit des Originals mit moderner Technologie kombiniert. Ein solches Fahrzeug könnte nicht nur den Balkan, sondern auch andere Märkte erobern, insbesondere wenn man die wachsende Nachfrage nach erschwinglichen Elektrofahrzeugen betrachtet.

FOTO: commons.wikimedia / Michael Gil

„In Anbetracht der Tatsache, dass die Komponenten des ersten Yugo im gesamten ehemaligen Jugoslawien hergestellt wurden, ist es möglich, dass Rimac Automobili aus Kroatien an dem Projekt teilnimmt“, so der Designer.

FOTO: Dejan Hristov

Hristovs Vision geht über bloße Spekulationen hinaus. Er plant, sein Konzept der serbischen Regierung vorzustellen und hofft auf Unterstützung von Unternehmen wie Rimac Automobili aus Kroatien oder Fiat Chrysler Automobiles Serbia. Die Tatsache, dass der Bergbaukonzern Rio Tinto plant, in Serbien Lithiumkarbonat in Batteriequalität zu produzieren, könnte den Preis des Neo-Yugo weiter senken.

Neue Bezeichnung

„Der erste Yugo hatte 45 PS, also trug er die Bezeichnung 45. Die Neukonstruktion, die ich machte, war als BEV konzipiert, das etwa 145 oder 245 PS haben könnte, also würde neben seinem Namen eine neue Bezeichnung stehen, die sich auf seine Leistung beziehen würde.“

FOTO: Dejan Hristov

Wenn Hristovs Vision Realität wird, könnte der Neo-Yugo nicht nur auf den Straßen des Balkans, sondern auch in den USA zu sehen sein. Es bleibt abzuwarten, ob die Geschichte sich wiederholt und der Yugo erneut die Herzen der Autofans erobert.