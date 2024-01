Serbe macht aus Speck eine süße Marmelade

Vlada Jovanovic, ein Elektriker und Hobbykoch aus Vencani bei Arandjelovac, hat eine einzigartige Kreation geschaffen, die die Geschmacksknospen herausfordert: süßer Speck. Diese ungewöhnliche Kombination aus süß und salzig hat auf einer Messe für Überraschung und letztendlich Begeisterung gesorgt.

Vlada Jovanovic ist nicht nur ein Elektriker, der in „Kolubara“ arbeitet, sondern auch ein leidenschaftlicher Hobbykoch. Seine Liebe zur Küche entdeckte er, als er seiner Frau bei der Zubereitung von Winterkonserven half. Bald begann er, interessante Kombinationen aus Obst und Gemüse zu kreieren und diese auf Lebensmittel- und Getränkemessen auszustellen.

Seine neueste Kreation, der süße Speck, ist das Ergebnis einer spontanen Idee. „Ich habe ein wenig im Internet gesucht und so kam die Idee, etwas Neues zu versuchen. Ich habe Speck mit Zutaten und Gewürzen kombiniert, die wir alle haben, und so entstand eine außergewöhnlich leckere Mischung aus süß und salzig und eine echte Delikatesse für alle, die das Ungewöhnliche lieben und gerne mit Geschmacksrichtungen experimentieren“, erzählt Vlada.

Die Reaktionen auf seine ungewöhnliche Kreation waren zunächst gemischt. „Als ich kürzlich auf einer Messe mit süßem Speck auftauchte, schauten die Leute mich verwundert an. Es war für alle ungewöhnlich, sie probierten es, waren aber skeptisch – wie kann Speck süß sein? Nach ein paar Minuten jedoch gefiel ihnen der Geschmack und sie kamen lächelnd zurück, um mehr zu holen“, erinnert sich Vlada.

Die Herstellung des süßen Specks ist laut Vlada relativ einfach. Zuerst schneide ich den Speck in Stücke, brate ihn und wenn er fast fertig ist, nehme ich ihn heraus und füge in das verbliebene Fett pürierten schwarzen und weißen Knoblauch, Salz, Pfeffer hinzu. Ich dünste es und füge dann eine pürierte Tomate und etwas Tomatenpüree hinzu. Dann füge ich braunen Zucker und Apfelessig hinzu, gebe den Speck zurück und lasse alles zusammen noch etwa eine halbe Stunde auf dem Herd, um es schön zu verkochen. Am Ende fülle ich es in heiße Gläser und schließe sie nicht, bis sie abgekühlt sind“, beschreibt er den Prozess im Detail.

Der süße Speck kann auf vielfältige Weise verwendet werden. „Es sollte vor dem Gebrauch etwas erwärmt werden, damit das Fett weich wird – es kann mit Spaghetti, Makkaroni, Braten, als Sauce serviert werden, aber auch auf Toast oder Brot gelegt werden. Es ist ein bisschen süß und ein bisschen salzig. Ich liebe es und auch meine Kunden“, betont Jovanovic.