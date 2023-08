Schwarzen Witwe: Junge riskiert Leben, um Spider-Man zu werden

Ein achtjähriger Junge aus Bolivien hat sich von einer Schwarzen Witwenspinne beißen lassen, in dem Glauben, sie würde ihn in Spider-Man verwandeln. Nach einer raschen Behandlung ist der Junge nun stabilisiert.

In einem Versuch, Spider-Man zu werden, ließ sich ein achtjähriger Junge aus Bolivien von einer Schwarzen Witwe beißen. Nach einer raschen medizinischen Intervention ist der Junge nun stabilisiert und es besteht keine Lebensgefahr mehr.

Der Junge fand die Spinne unter einem Felsen, wo er in der Nähe eines Flusses spielte. „Ohne an die Risiken zu denken, hob das Kind die Spinne auf und setzte sie auf seinen Handrücken, wo sie ihn biss“, sagte Ernesto Vásquez, der Leiter des Programms für zoonotische Krankheiten des Gesundheitsdienstes des Departements Oruro.

Krämpfe und Schmerzen

Schon wenige Stunden nach dem Biss bekam der Junge Muskelkrämpfe und Knochenschmerzen. Zuerst zögerte er, seiner Mutter zu erzählen, was er getan hatte, aber nach einigem Zureden vertraute er ihr das Geschehene an. Die Mutter brachte ihren Sohn umgehend in ein Gesundheitszentrum in der bolivianischen Stadt Vinto. Von dort wurde er als Notfall ins Allgemeine Krankenhaus San Juan de Dios in Oruro verlegt.

Gegenmittel

Mit in der Behandlung einbezogen wurde Herr Vásquez, der bestätigte, dass das Kind von einer Schwarzen Witwe gestochen worden war. Die Ärzte verabreichten dem Jungen daraufhin ein Serum mit einem Gegenmittel. Innerhalb von nur 30 Minuten stabilisierte sich der Zustand des Jungen.

„Er hat das Spinnentier aus einem einfachen Grund aufgesammelt – er wollte ein Spider-Man werden“, so Herr Vásquez weiter.

Gerade Schwarze Witwenspinnen sind für Kinder sehr auffällig. Dies liegt an ihren roten und schwarzen Farben, die teilweise die Farben von Spider-Man widerspiegeln, einer Figur, die von Stan Lee und Steve Ditko geschaffen wurde.