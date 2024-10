Serbe prügelt auf Freundin ein – sie stirbt

In der Nähe der Stadt Aleksandrovac in Serbien hat die Polizei einen 23-jährigen Mann mit den Initialen D. I. festgenommen. Er steht unter Verdacht, ein Gewaltverbrechen in einer Partnerschaft mit tödlichem Ausgang begangen zu haben.

Die Polizei verdächtigt den Mann, seiner gleichaltrigen Partnerin tödliche Verletzungen am Kopf und Körper zugefügt zu haben, an denen die Frau später verstarb. Es wird berichtet, dass D. I. nach dem Vorfall selbst den Rettungsdienst alarmierte.

Rechtliche Schritte eingeleitet

Der Festgenommene befindet sich auf Anweisung des Oberstaatsanwalts in Krusevac für 48 Stunden in Gewahrsam. Diese Maßnahme dient der Vorbereitung einer weiteren Vernehmung und der Entscheidung über das Strafverfahren.