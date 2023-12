Serbe sammelt ein Jahr lang Münzen – So hoch ist der Betrag

Ein TikTok-Nutzer hat es geschafft, innerhalb eines Jahres 492,5 Euro zu sparen, indem er jede Münze in eine Blechdose legte. Sein Sparprozess, den er auf der Social-Media-Plattform dokumentierte, löste eine breite Diskussion über Sparmethoden aus.

„Wenn Sie wie ich Geld sparen wollen, aber dazu neigen, es unüberlegt auszugeben, könnte diese Blechdose Ihr Problem lösen. Sie ist nicht leicht zu öffnen – ich riskierte sogar, mich dabei zu schneiden. Ich habe die Dose am 10. Dezember des letzten Jahres erworben und seither alle Metallmünzen, die ich hatte, hineingeworfen.

Sie bietet überraschend viel Platz und wurde so schwer, dass ich sie sogar für Armübungen nutzen konnte. Das Zählen des gesparten Geldes war eine langwierige Aufgabe. Die ersten 100 Euro konnte ich noch schnell zählen, aber für jeden weiteren Betrag benötigte ich mehr Zeit. Insgesamt dauerte es etwa 45 Minuten, bis ich alles gezählt hatte. Als ich die Gesamtsumme sah, war ich mehr als glücklich über das Ergebnis. Das habe ich in weniger als einem Jahr erreicht. Es ist also ein effektiver Weg, um Geld zu sparen“, sagte er und präsentierte stolz das Ergebnis.

Sein Video erhielt zahlreiche Kommentare von anderen TikTok-Nutzern, die ihre eigenen Erfahrungen mit dem Sparen teilten. Einige waren beeindruckt von seiner Geduld und Ausdauer, während andere zugaben, dass sie ihre Sparbüchsen oft schon nach kurzer Zeit aufgegeben hatten.

„Ich habe die gleiche gekauft, sie nach einem Monat geöffnet! Ich habe das Sammeln aufgegeben“, schrieb ein Nutzer. Andere erzählten von ihren eigenen Sparmethoden: „Ich habe eine für Papier, sobald ich mein Gehalt bekomme, stecke ich 20, 50 (was auch immer ich an diesem Tag habe) hinein, und eine andere für Kleingeld und das ist für meinen Enkel“, schrieb ein anderer.