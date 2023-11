Serbien: 16-Jähriger macht sich als Schafzüchter selbstständig (VIDEO)

Mit gerade einmal 16 Jahren hat er bereits seinen eigenen Betrieb und eine Herde von 150 Schafen. Er ist ein junger Schafzüchter, der seine Leidenschaft für die Landwirtschaft entdeckt hat und diese mit Hingabe und unternehmerischem Geist verfolgt.

Sein Traum ist es, ein erfolgreicher Landwirt zu sein und er würde nie ein geliebtes Schaf verkaufen, nicht einmal seine Lieblingsschaf Sinja, deren Preis bis zu 500 Euro erreichen kann.

Mit einem kindlichen Gesicht, aber der Entschlossenheit eines Erwachsenen, steht er vor seiner Herde. „Das gehört ihm, und das hier gehört mir, hundertprozentig mir“, sagt der junge Mann, der seit seinem fünften Lebensjahr Schaf für Schaf erworben hat. Seine Liebe zur Schafzucht ist tief verwurzelt und er würde seine Herde nie für einen anderen Job aufgeben.

Von den Mitschülern bewundert

Er geht in die zweite Klasse der Mittelschule und lernt Installateur. Seine Freunde bewundern seine Unabhängigkeit und sagen, es sei besser, sein eigener Chef zu sein, als für jemand anderen zu arbeiten. Seine Schulbildung ist ihm wichtig, auch wenn er nicht besonders gut darin ist. Er hat jetzt keine Freundin, aber er ist zuversichtlich, dass es eine andere geben wird. Sie hat ihn wegen der Schafe verlassen.

Sein Telefon benutzt er nur selten, außer für die Arbeit, um „Lämmer“ zu arrangieren. Manchmal schaut er sich Tik Tok an, wenn ihm langweilig ist. Er geht nicht in Cafés, weil er lieber Geld in Schafe investiert als in Wasserpfeifen: „So geht das Geld einfach weg“. Sein Traum ist es, ein starker Landwirt zu sein, mit vielen Schafen, Kühen und Bullen. Er hat einen eigenen Traktor und sein Vater hat ihm beigebracht, wie man ihn bedient.

Zukunftspläne

Er hat den Wunsch, zu heiraten, eine Familie zu haben und würde gerne vier oder fünf Kinder haben. Er respektiert Frauen und möchte, dass seine Kinder ehrliche und gute Menschen sind. Er hatte auch Leute, die ihn betrogen haben, einer hat ihm zwei Lämmer gestohlen. Ein anderes Mal kam sein Großvater mit einer Pistole heraus, um Diebe zu vertreiben.

Wenn er irgendwie und irgendwo 20.000 Mark (10.000 Euro) bekommen würde, würde er eher einen Traktor als ein Auto kaufen, weil ein Traktor gibt und ein Auto nimmt. Er würde jungen Leuten empfehlen, sich mit Landwirtschaft zu beschäftigen, weil es einfach ist.

Das Schwerste für ihn war, als sein anderer Großvater letzten Sommer starb, er wurde von einem Traktor überfahren.