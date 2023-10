In den Hügeln von Kupres in Bosnien und Herzegowina haben Hasan Prokosak und seine Tochter Azemina eine erfüllende Lebensweise in der Schafzucht gefunden. Trotz der Herausforderungen, die das Leben in Bosnien und Herzegowina mit sich bringt, sind sie ein inspirierendes Beispiel dafür, dass man nicht immer sein Land verlassen muss, um Glück und Erfüllung zu finden.

Hasan Prokosak und seine Frau sind stolze Besitzer von einer Herde von 500 Schafen, die sie auf den malerischen Feldern von Kupres pflegen. Ihr Leben ist von harter Arbeit und familiärer Verbundenheit geprägt, und sie haben gemeinsam eine tiefe Bindung und ein erfülltes Dasein geschaffen. Hasan strahlt Stolz aus, wenn er sagt: „Unabhängig von dem, was ich durch die Schafzucht verdient habe, habe ich meine Kinder in diesem Geschäft aufgezogen. Für mich bin ich der reichste Mann der Welt, denn ich habe eine solch wunderbare Familie.“

Berufung und Zukunftsperspektiven

Azemina Prokosak, die Tochter von Hasan, hat sich entschieden, ihre Leidenschaft für ihre Heimat und ihre Familie in ihre Berufswahl einzubeziehen. Sie hat sich an der Polizeiakademie eingeschrieben und plant, auch nach ihrem Abschluss in Kupres zu bleiben. Azemina hat nicht nur aufgrund ihrer aufrichtigen Hingabe an ihre Familie und ihre Arbeit, sondern auch wegen ihrer tiefen Verbundenheit mit ihrer Heimat die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

„Ich trage stolz Holzschuhe, denn sie sind ein Symbol unserer Tradition und unserer Wurzeln. Ich würde mich schämen, wenn meine Heimatstadt schlecht über mich sprechen würde“, erklärt sie entschlossen.

Die aktuelle Lage in Bosnien und Herzegowina

Bosnien und Herzegowina steht zweifellos vor zahlreichen Herausforderungen, die viele Menschen dazu veranlassen, das Land zu verlassen. Doch die Geschichte der Prokosak-Familie vermittelt eine wichtige Botschaft: Trotz der Widrigkeiten haben sie eine erfüllende Lebensweise gefunden, indem sie sich auf ihre Arbeit und ihre Familie konzentrieren und entschlossen in ihrer Heimat bleiben.

Ihre Geschichte ist ein inspirierendes Beispiel dafür, dass Glück und Erfüllung nicht immer in der Ferne liegen müssen, sondern oft direkt vor der eigenen Haustür zu finden sind.