Netflix Schock: Preise steigen, Basis-Abo gestrichen!

Die Tage, an denen man mit einem Netflix-Abo für weniger als den Preis einer Kinokarte in den Genuss von unbegrenztem Streaming kam, scheinen gezählt zu sein. Der Streaming-Gigant Netflix hat angekündigt, in Deutschland und Österreich die Preise deutlich zu erhöhen. Das günstigste werbefreie Abonnement wird demnächst gestrichen, was die Kosten für Neukunden sprunghaft in die Höhe treibt.

Die Preiserhöhung wurde im jüngsten Quartalsbericht des Unternehmens angekündigt, der am 18. Oktober 2023 veröffentlicht wurde. Netflix betont darin seine Absicht, das Geschäft mit Werbung zu einem wichtigen Finanzpfeiler zu machen. Dies könnte potenziell preisbewusste Interessenten abschrecken, da sie ab nächster Woche lediglich zwischen dem Werbe-Abo für 4,99 Euro und dem Standard-Abo für 12,99 Euro wählen können.

Das bisherige Basis-Abo für 7,99 Euro, das ohne Werbeanzeigen auskam, wird gestrichen. Allerdings betrifft diese Änderung nur neue und zurückkehrende Kunden. Wer das Abo vor der Preiserhöhung abschließt, kann es offenbar weiterhin nutzen.

Die Änderungen betreffen nicht nur Deutschland und Österreich. Auch in Spanien, Japan, Mexiko, Australien und Brasilien wird das Basis-Abo abgeschafft. Trotz der weit verbreiteten Kritik an Netflix‘ restriktiver Haltung gegenüber dem Teilen von Passwörtern, scheint die Strategie, jeden Kunden für die Nutzung seiner Dienste zur Kasse zu bitten, Früchte zu tragen.

Laut Unternehmensangaben hat Netflix im dritten Quartal 2023 rund neun Prozent mehr Abonnenten verzeichnet als im selben Zeitraum des Vorjahres. Diese Zahl übertrifft sogar die eigenen Erwartungen des Unternehmens. Insbesondere das günstige Werbe-Abo hat den Trend befeuert. Bei diesem im November 2022 eingeführten Tarif lag der Anstieg bei beeindruckenden 70 Prozent.

Netflix plant, dieses Angebot künftig noch attraktiver zu gestalten, beispielsweise durch eine neue Download-Funktion. Auch die bevorstehende Veröffentlichung der sechsten Staffel der beliebten Serie „The Crown“ dürfte die Abonnentenzahlen vor Jahresende weiter in die Höhe treiben.