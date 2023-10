Diese Balkan-Sänger haben die meistbesuchten Konzerte aller Zeiten!

Aleksandra Prijovic, die junge Folk-Sängerin, hat mit ihrer Tournee „Von Osten nach Westen“ die größten Arenen der Region im Sturm erobert. Ihre Konzerte, die von Belgrad bis Zagreb ausverkauft sind, haben unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen und Vergleiche mit anderen renommierten Künstlern angestoßen.

In den letzten Wochen hat die Tournee „Von Osten nach Westen“ der Sängerin Aleksandra Prijovic die Medienlandschaft dominiert. Die junge Sängerin startete mit drei aufeinanderfolgenden Konzerten in der Stark Arena in Belgrad und setzte ihre Tournee mit ausverkauften Konzerten in zwei Sarajevo Zetras und vier Zagreb Arenen fort. Ein fünftes Konzert in der kroatischen Hauptstadt ist bereits geplant.

Das enorme Interesse des Publikums in Serbien und den benachbarten Ländern an den Auftritten von Aleksandra Prijovic hat unterschiedliche Reaktionen in der Öffentlichkeit hervorgerufen. Einige unterstützen die junge Folk-Sängerin, während andere überrascht darüber waren, wie rasch sie die größten Arenen auf dem Balkan ausverkauft hat und welch beeindruckende Resonanz sie beim Publikum erzielt.

Laut Berichten hat Aleksandra Prijovic bei den Konzerten in Belgrad 50.000 Menschen versammelt, und noch mehr Fans ihrer Musik werden die Auftritte des Folk-Stars in der kroatischen Hauptstadt hören.

Doch während viele über den Erfolg der beliebten Sängerin sprechen, sind dies die Rekorde, wenn es um Konzerte in unserer Region, gefüllte Arenen und die Anzahl der Besucher geht.

Dino Merlin hat vier Stark Arenen in Belgrad ausverkauft, wo er im November für sein Publikum auftreten wird. Einer der beliebtesten Sänger und Autoren im ehemaligen Jugoslawien wird Lieder performen, mit denen viele Generationen aufgewachsen sind.

Zdravko Colic ist Rekordhalter

Zdravko Colic ist der unbestrittene Rekordhalter in Bezug auf die Anzahl der gefüllten Arenen. Er trat 2019 sogar sechsmal für sein Publikum in der größten Einrichtung der serbischen Hauptstadt und der Region auf.

Einer der größten Balkanstars sang mit viel Energie und Emotion für seine Fans aller Generationen zeitlose Hits, die er in einer Karriere von mehreren Jahrzehnten geschaffen hat.

Die Musikszene im früheren Jugoslawien verzeichnete noch zwei weitere bedeutende historische Ereignisse: Zum einen das legendäre Konzert von „Bijelo dugme“ bei Hajducka cesma, das oft als der „jugoslawische Woodstock“ bezeichnet wird, und zum anderen den Auftritt von „Prljavo kazaliste“ auf dem damaligen Trg Republike in Zagreb, bei dem sich mehr als 150.000 Menschen versammelten.

Die globalen Rekorde werden jedoch von internationalen Künstlern gehalten. Der italienische Sänger Vasco Rossi konnte im Jahr 2017 unglaubliche 225.000 Besucher bei einem Konzert in Modena verzeichnen. Auf dem zweiten Platz folgt die jugoslawische Rockband „Bijelo dugme“ mit 220.000 Zuschauern bei einem Konzert auf dem Hippodrom im Jahr 2005.

Die nächsten sechs Plätze werden von internationalen Künstlern belegt: Die japanische Band „Glay“, der britische Sänger Paul McCartney, die berühmte Sängerin Tina Turner, der amerikanische Sänger Frank Sinatra, der italienische Singer-Songwriter Luciano Ligabue und der Amerikaner Bruce Springsteen konnten bei ihren Konzerten zwischen 200.000 und 160.000 Zuschauer anziehen.

Nach diesen Weltstars kommt die serbische Sängerin Svetlana Ceca Raznatovic, die im Jahr 2013 beeindruckende 150.000 Besucher bei einem Konzert auf Usce verzeichnete und die meisten verkauften Tickets aufweisen kann.

125.000 Besucher bei Michael Jackson

Auf der Liste der meistbesuchten Konzerte finden sich weiterhin die irische Rockband „U2“ mit ebenfalls 150.000 Fans, gefolgt von der amerikanischen Rockband „Kiss“ mit 137.000, der britischen Rockband „Queen“ mit 131.000, der Queen of Pop Madonna mit 130.000, der britischen Rockband „The Rolling Stones“ mit 126.000 und dem King of Pop Michael Jackson mit 125.000 Besuchern.

Besonders interessant ist, dass einige serbische Künstler auf der Liste über einigen der größten Namen der Weltmusikszene stehen und bei ihren Konzerten mehr Besucher versammelt haben.