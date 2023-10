Serbien: Eltern des 14-jährigen Amokläufers angeklagt

Im Justizpalast in Belgrad hat der leitende Staatsanwalt Nenad Stefanovic die Anklage gegen Vladimir K. vorgestellt. Er ist der Vater des jugendlichen Amoktäters, der das Massaker in Ribnikar verübt hat. Auch die Mutter steht vor Gericht.

Im Justizpalast in Belgrad hat der leitende Staatsanwalt, Nenad Stefanovic, die Anklage gegen Vladimir K., den Vater des damals 14-jährigen Amokläufers, der das Massaker in einer Volksschule in Ribnikar verübt hat, vorgestellt. „Heute hat die höhere Staatsanwaltschaft Anklage gegen Vladimir K. erhoben“, sagte Stefanovic. Die Anklage umfasst 267 Seiten und beinhaltet schwere Vorwürfe gegen K. und weitere Beteiligte.

Vorwürfe gegen K.

Vladimir K. wird beschuldigt, seinen Sohn im Umgang mit Waffen ausgebildet zu haben, um menschenähnliche Ziele zu treffen. „Der Vater bewahrte die Waffe in zwei Plastikkoffern auf, die in Rucksäcken verpackt waren“, erklärte Stefanovic. Es wird vermutet, dass er gegen das Waffengesetz verstoßen hat, indem er die Waffe nicht in einem Metallschrank mit Schlüssel, sondern in zwei Plastikkoffern aufbewahrte, die zum Transport von Waffen und nicht zur sicheren Aufbewahrung dienen.

DNA auf Patronen-Hülse

Auch die Mutter des jugendlichen Mörders wurde angeklagt. „Gegen sie wird ein Verfahren wegen unerlaubten Tragens und Besitzes von Waffen geführt. Auf einer Hülse wurde ihre DNA gefunden“, sagte der leitende Staatsanwalt.

Weitere Anklagen wurden gegen den Präsidenten des Schützenclubs Partizan, Ratko I., und Nemanja M., ebenfalls vom Schützenclub, erhoben. „Er [Ratko I.] gab eine falsche Aussage ab, indem er behauptete, er habe den Jungen nicht schießen sehen, sondern habe ihn einmal auf einer Kamera gesehen und ihn aufgefordert, nach draußen zu gehen. Eine solche Aussage steht im Widerspruch zu dem, was in der Untersuchung gesammelt wurde“, sagte Stefanovic.

Für die Mutter des jugendlichen Mörders wurde eine Haftstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten vorgeschlagen. Für den Präsidenten des Clubs wurde eine Haftstrafe von 3 Jahren vorgeschlagen.

Vladimir K. befindet sich seit dem 3. Mai in Haft, als sein Sohn in der Grundschule „Vladislav Ribnikar“ neun Schüler und einen Sicherheitsmitarbeiter tötete. Der Vater des jugendlichen Amokläufers wird beschuldigt, die öffentliche Sicherheit gefährdet zu haben, indem er seinen Sohn in der Zeit vor dem Massaker im Umgang mit Schusswaffen und Munition ausbildete.