Brian Walshe wurde des Mordes an seiner Ehefrau beschuldigt

Brian Walshe (48) wurde im Januar des Mordes an seiner Ehefrau Ana Walshe beschuldigt. Der Staatsanwalt Michael Morrissey teilte am Donnerstag mit, dass gegen Walshe drei Anklagen erhoben wurden: Mord an seiner Ehefrau, Irreführung der Polizeiermittlung/Behinderung der Justiz und „unerlaubter Transport eines menschlichen Körpers“.

Brian Walshe hat sich im Januar vor dem Bezirksgericht nicht schuldig bekannt. Diese Anklage leitete den Fall an das Oberste Gericht von Norfolk weiter, wo Walshe in den kommenden Wochen erneut vor Gericht stehen wird. Ein fester Termin ist noch nicht festgelegt worden, sagte der Bezirksstaatsanwalt Morrissey.

Mord zu Silvester

Die Staatsanwälte gaben an, dass Brian seine Frau Ana in ihrem Haus in Cohasset zu Neujahr ermordet hat. Er tötete sie zu Hause, während die Kinder zu Hause waren.

„Ihre drei Söhne waren angeblich zu diesem Zeitpunkt zu Hause. Ermittler vermuten, dass Teile von Anas Körper möglicherweise in einen Müllcontainer geworfen wurden. Es gibt hier so viele Dinge, die in diese Richtung weisen. Es gibt so viele Fragen ohne Antworten„, sagte Peter Raider, der ein Freund von Ana war.

Beweise

Die Staatsanwaltschaft hat bereits Beweise vorgelegt. Diese Beweise wurden aus 10 Müllsäcken gesammelt und angeblich in einem Müllcontainer abgelegt, der sich im Wohnkomplex Swampscott befindet, in dem die Mutter von Brian Walshe lebt.

Einige dieser Beweise umfassen ein Stück des Halsbandes, das Anna trug, eine „Prada“-Tasche, eine Covid-Impfkarte mit ihrem Namen und andere Gegenstände, die sowohl Brians als auch Annas DNA enthalten, berichteten Medien.

Walshe bleibt ohne Kaution in Haft. In Massachusetts trägt eine Verurteilung wegen Mordes ersten Grades eine obligatorische lebenslange Haftstrafe ohne die Möglichkeit einer bedingten Entlassung mit sich.