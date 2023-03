Ceca wird Großmutter: Ihre ehrlichen Gedanken dazu

In eine neue Episode der TV-Serie ,,Ceca Show“ spricht die Folksängerin ehrlich darüber, wie sie auf die Nachricht reagierte, dass sie bald Großmutter wird. Sie enthüllt auch, wovor sie am meisten Angst hatte. Sie gibt Einblicke in die neuesten Entwicklungen ihrer Familie.

Ceca erzählt in der neuen Episode ihrer TV-Show, wie sie vor drei Jahren reagierte, als Veljko und Bogdana ihr mitteilten, dass sie bald Großmutter wird. „Als ich hörte, dass ich Großmutter werde und dass der ganze Balkan darüber lachen würde, war ich sieben Tage lang wütend auf sie, warum sie das nicht vorher angedeutet haben„, sagt Ceca ehrlich.

Sie hatte auch ihre eigenen Sorgen, ob Veljko und Bogdana als neue Eltern zurechtkommen würden. „Es ist schön, mehr Kinder zu haben, es passiert immer etwas. Als meine Schwiegertochter aus dem Krankenhaus kam, sagte ich, dass sie beide jung sind und keine Erfahrung mit Babys haben, und dass ich auf Zeljko aufpassen werde. Ich hatte alle möglichen Gedanken, was passieren könnte, wenn sie einschlafen und das Baby zwischen sich legen und es erdrücken. Aber sie haben es akzeptiert, dass ich auf ihn aufpassen würde, damit sie sich ausruhen konnten. Meine Liebe zu Zeljko ist unbeschreiblich„, sagt Ceca.

Sie enthüllt auch, wie ihr Enkel sie nennt. „Er nennt mich nicht Oma oder Großmutter, er nennt mich Ceca. Veljko versucht sogar, ihn zu bestechen, damit er mich Oma nennt, aber Zeljko will nicht„, sagt Ceca.