Weiterhin keine Spur von Ana Walshe, Ehemann sagt vor Gericht aus

Die Polizei hat von der in Belgrad geborenen Ana Walshe (36), die am 1. Januar in Cohasset im US-Bundesstaat Massachusetts verschwunden ist, nach wie vor keine Spur. Der Ehemann der vermissten Ana, Brian Walshe, der wegen Behinderung der Ermittlungen festgenommen wurde, soll nach aktuellen Informationen am 9. Februar erneut vor Gericht vernommen werden.

Die Faszination der Öffentlichkeit mit dem ungeklärten Fall Ana Walshe ist ungebrochen, bisher sind verschiedene Informationen über das Leben des Ehepaars Walshe aufgetaucht. Die gebürtige Belgraderin verschwand am 1. Januar, sie wurde allerdings erst einige Tage später als vermisst gemeldet, und zwar vom Sicherheitspersonal der Firma, in der sie arbeitete.

Obwohl Bryan zuvor vor Gericht behauptet hatte, dass er den Arbeitgeber seiner Ehefrau kontaktierte hätte, war es laut Polizeibericht tatsächlich genau umgekehrt: ein Angestellter von Tishman Speyer hatte den Kontakt zum Ehemann gesucht. Nachdem Brian dem Unternehmen mitgeteilt hatte, dass er seine Frau nicht als vermisst gemeldet hatte, beschloss das Unternehmen, dies zu tun.

Außerdem nennt das US-amerikanische Medium Boston25 den genauen Zeitpunkt, als das Signal von Anas Handy zuletzt geortet wurde, wird ein Artikel von “Nova” von “Blic” zitiert.

„Der Bericht enthüllt, dass Annas Telefon zuletzt am 2. Januar um 3:14 Uhr morgens in Cohasset ein Signal sendete („gepingt” war) und die Verbindung zum Mobilfunkt-Mast am Reservoir Road in dieser Stadt aufbaute. Der Mobilfunkmast ist weniger als eine Meile von dem Haus entfernt, das die Walshes mieten“, heißt es im genannten Medium.

Der Fall der vermissten Ana Walshe halt die Weltöffentlichkeit seit zwei Wochen in Atem. Es ist noch immer nicht geklärt, was am 1. Januar geschehen ist, als die gebürtige Belgraderin spurlos verschwand.

Aufgrund einer Reihe ungeklärter Umstände nehmen die Ermittler seit zwei Wochen den Ehemann Brian unter die Lupe. Er wurde wegen Behinderung der Ermittlungen festgenommen. Zudem ergaben die Ermittlungen, dass er nach dem Verschwinden seiner Frau eine große Menge Reinigungsmittel gekauft hatte und im Internet nach Informationen gesucht hatte, wie eine 52 Kilogramm schwere Leiche entsorgt werden kann, berichten amerikanische Medien. Im Haus der Walshe wurde ein blutiges Messer gefunden.