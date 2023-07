Tödliche Prügelei vor Nachtclub: zwei Jugendliche angeklagt

In einer beschaulichen Stadt im Burgenland wird der Fall einer tödlichen Prügelei vor Gericht verhandelt. Zwei jugendliche Verdächtige sind angeklagt, doch die Wahrheit hinter dem tragischen Vorfall und seinen verheerenden Folgen bleibt im Dunkeln.

Im beschaulichen Schattendorf im Burgenland wurde vor Gericht der Fall eines tödlichen Zwischenfalls aufgrund einer Prügelei im Dezember des Vorjahres verhandelt. Zwei jugendliche Verdächtige sind demnach der versuchten schweren Körperverletzung angeklagt, obgleich die Anklage noch nicht in Rechtskraft erwachsen ist und somit noch kein Gerichtstermin festgelegt wurde.

Wortwechsel im Dezember

Am 18. Dezember 2022 ereignete sich diese schreckliche Szene vor dem Keller-Club „Drive in“ eines Landgasthauses in Schattendorf. Dieser beliebte Treffpunkt öffnet nur einmal monatlich für spezielle Events, und an jenem Wochenende sollte eine ausgelassene Weihnachtsfeier stattfinden.

Die aggressive Auseinandersetzung begann vor der Disco, ein beliebter Treffpunkt für Vereine. Spät in der Nacht eskalierte ein zunächst harmloser Wortwechsel zu einem gewalttätigen Streit. Nach Angaben der Anwesenden soll ein 18-jähriger Jugendlicher einen Familienvater aus dem Verein angegriffen haben. Ein Augenzeuge brachte es auf den Punkt: „Der junge Gast schlug dem Mann mit der Faust brutal auf die Stirn.“ Das 42-jährige Opfer, Jürgen T., brach daraufhin zusammen und blieb regungslos vor dem Lokal liegen.

Opfer verstorben

Jürgen T. erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der Obduktionsbericht ergab, dass der Mann aufgrund einer Hirnblutung starb, die durch ein geplatztes Aneurysma ausgelöst worden war. Es wurde vermerkt, dass die Schläge der beiden Verdächtigen dieses nicht verursacht haben dürften.

Die Anklage lautet auf versuchte schwere Körperverletzung gegen den 18-jährigen Syrer, der im Bezirk Neunkirchen wohnt, und auf versuchte absichtlich schwere Körperverletzung sowie Diebstahl gegen den damals 16-jährigen Burgenländer.