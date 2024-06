Serbien scheidet aus der EM aus

Die serbische Nationalmannschaft hat sich nach einem spannenden und hart umkämpften Match gegen Dänemark aus der UEFA-Europameisterschaft verabschiedet. In der Gruppe C ging das Spiel in München torlos 0:0 aus, was das Ausscheiden Serbiens besiegelte.

Von Beginn an dominierte Dänemark das Spielgeschehen und erarbeitete sich die besseren Torchancen. Serbien wirkte in der Offensive ideenlos und konnte nur wenige gefährliche Akzente setzen. Besonders in der zweiten Halbzeit drängten die Serben auf den Siegtreffer, doch weder Dušan Tadić noch Aleksandar Mitrović konnten die dänische Abwehr überwinden.

Die besten Chancen für Serbien kamen in den letzten Minuten des Spiels. Tadić fand mit einem Flankenball seine Mitspieler vor dem Tor, doch keiner konnte den Ball verwerten. Milinković-Savić prüfte Schmeichel aus 17 Metern, doch der dänische Keeper parierte souverän. Trotz der Bemühungen blieb Serbien torlos und musste sich mit einem Punkt begnügen.

Das Spiel war geprägt von zahlreichen gelben Karten und intensiven Zweikämpfen. Besonders Aleksandar Mitrović geriet mehrmals mit dänischen Verteidigern aneinander und sah wegen Meckerns Gelb. Trotz der intensiven Bemühungen auf beiden Seiten blieb das Spiel bis zum Schluss spannend und offen.

Für Serbien endet die EM 2024 in der Gruppenphase, trotz eines engagierten letzten Spiels gegen Dänemark. Das Team von Dragan Stojković konnte die hohen Erwartungen nicht erfüllen und wird sich nun auf die kommenden Herausforderungen vorbereiten müssen.