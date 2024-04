Serbiens Popstar war ein Mann & arbeitet nun auch als Prostituierte

Elektra Elit wurde als Junge 1977 in Knin, Kroatien, geboren. Elektra absolvierte das Gymnasium in Belgrad, Serbien, und eine Ausbildung im Hotelgewerbe. Später zog er in die Schweiz, um Medizin zu studieren und sich auf Abhängigkeitserkrankungen zu spezialisieren. Dort arbeitete er sieben Jahre lang mit Kindern und Jugendlichen, die mit Drogen und Alkohol zu kämpfen hatten. Aber erst seine persönliche Reise brachte ihm jüngst große Popularität.

Elektra Elit war verheiratet und hatte zwei Kinder, Diva (2001) und Oskar (2005), die in der Schweiz aufwuchsen. Nach der Scheidung im Jahr 2007 entschied er sich, seine Geschlechtsidentität zu ändern. Um sich finanziell zu unterstützen, begann Elektra als Frau in der Prostitution zu arbeiten, nachdem sie eine Beziehung zu einem spanischen Model eingegangen war.

In der Schweiz, wo Prostitution legal ist, erhielt Elektra finanzielle Unterstützung durch Spenden. Sie hat hauptsächlich heterosexuelle, verheiratete Kunden, die zwischen 300 und 500 Franken (ca. 289-482 Euro) für ihre Dienste bezahlen, wobei spezielle Wünsche die Kosten erhöhen können.

Liebe zur Musik

Die Liebe zur Musik prägte Elektra seit ihren frühesten Tagen, doch der Durchbruch als Sängerin kam während der COVID-19-Pandemie. Ihre erste Single „Lepa sam“, ein Duett mit der serbischen Sängerin Angellina, wurde im September 2020 veröffentlicht, erreichte schnell Trendstatus auf YouTube und brachte ihr die Unterstützung der serbischen Musikszene ein. Der Song, der bereits über 2,5 Millionen Aufrufe verzeichnen konnte, öffnete ihr das Tor zur Musikindustrie Serbiens.

Kämpferin für Trans-Rechte

Elektra nutzt ihre Geschichte, um die Situation von transsexuellen Menschen in Serbien ins Licht zu rücken. Sie plant ein Buch zu schreiben, das die Gesellschaft sensibilisieren soll. Elektra ist bereits auf dem Cover des Magazins „Optimist“, das sich mit LGBT-Rechten beschäftigt, zu sehen. Sie hat auch in einem ausführlichen Interview über ihren Transitionsprozess gesprochen. Elektra lehnte das Angebot eines britischen Reality-TV-Formats ab, da sie ihre Privatsphäre schützen möchte.

Berufliche Ziele

Elektra heiratete im Oktober 2021 Nenad Vujanovic, einen Geschäftsmann aus Mostar, Bosnien und Herzegowina. Die Ehe dauerte nur zwei Monate, da Elektra feststellte, dass sie die Fernbeziehung und die damit verbundenen Schwierigkeiten nicht ertragen konnte. Heute konzentriert sie sich auf ihre Arbeit in der Schweiz und ihre Musikkarriere und genießt das Leben als Single.

Elektra Elit ist jetzt fest im Rampenlicht. Sie ist Künstlerin, eine Stimme für marginalisierte Gemeinschaften und ein Individuum, das ihren eigenen Weg mutig geht, trotz ihrer komplexen Vergangenheit.