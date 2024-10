Serbische Oma schenkt Enkel zum 18. Geburtstag eine 600 m² große Villa

In Serbien hat sich die Art und Weise, wie der 18. Geburtstag gefeiert wird, drastisch verändert. Was früher ein bescheidenes Fest im Familienkreis war, ähnelt heute oft einem luxuriösen Event, das an Hochzeiten oder glamouröse Galas erinnert. Diese Entwicklung zieht breite öffentliche Diskussionen nach sich.

Ein spezifisches Ereignis hat besonders viel Aufmerksamkeit erregt, sowohl wegen seiner Pracht als auch wegen der beeindruckenden Geschenke. Der 18-jährige Jubilar erhielt von seinem Großvater eine Wohnung in Belgrad, von seiner Großmutter eine 600 Quadratmeter große Villa und von seinen Eltern ein teures Auto im Wert von 80.000 Euro sowie Kiloweise Gold. Diese üppigen Geschenke wurden im Rahmen einer Videopräsentation auf TikTok von Bozic Uros, dem bekannten Moderator der Show „Svadba od milion evra“ („Hochzeit für eine Million Euro“), offenbart.

Die Vorbereitung der Feierlichkeiten war in jeder Hinsicht opulent: Von der aufwendig dekorierten Empfangshalle bis zum exquisiten Catering wurde keine Mühe gescheut. Der Hauptakteur erreichte die Feier in einer weißen Limousine, während die Gäste in Designer-Outfits gekleidet waren und mit teurem Champagner bewirtet wurden. Die Feier dauerte bis in die frühen Morgenstunden und unterstrich den Exzess des Anlasses.

Geteilte Meinungen

Die Reaktionen in den sozialen Netzwerken waren gemischt. Einige Nutzer zeigten sich beeindruckt von der Hingabe der Familie, während andere den Trend in Frage stellten, Geburtstage mit der Pracht einer Hochzeitsfeier zu begehen. Diese Feier stellt exemplarisch eine neue Art dar, wie junge Erwachsene in Serbien ihren Eintritt ins Erwachsenenalter feiern, und dürfte als unvergessliches Ereignis in Erinnerung bleiben.