Serbische Sängerin wird mit 52 Jahren Mama und zeigt jetzt ihr Baby

Nach einer längeren Auszeit trat die serbische Sängerin Sanja Maletic kürzlich wieder ins Rampenlicht. Anlass war ein Interview im Rahmen der Dreharbeiten zu einer Neujahrsshow, in dem sie über ihre Erfahrungen als frischgebackene Mutter sprach. Im Juni dieses Jahres brachte sie ihre Tochter Vanja zur Welt, ein Ereignis, das sie bis zuletzt geheim hielt.

In dem Interview erklärte Sanja, warum sie ihre Schwangerschaft privat hielt: „Ich brauchte Ruhe, um mich auf die medizinischen Behandlungen vorzubereiten“, sagte sie. Sogar ihre engsten Familienmitglieder wussten nichts von der Schwangerschaft, da sie während dieser Zeit absolute Ruhe bewahren wollte.

Die Freude über ihre Tochter Vanja teilte sie mit Begeisterung: „Lange haben wir auf sie gewartet – sie ist ein wahrer Segen für uns.“ Ihr kleines Mädchen sei ein ruhiges Baby, das nachts gut schläft und Musik liebt. Sanja genießt die Mutterschaft in vollen Zügen und schätzt die enge Verbindung zu ihrer Tochter.

Wiederaufnahme der Karriere

Vor und während der Schwangerschaft hatte Sanja ihre musikalische Karriere pausiert, da die nötige Zeit und Energie für die medizinischen Behandlungen erforderlich waren. Nun, bestärkt durch ihre Tochter, kehrt sie schrittweise in die Musikszene zurück. Sie arbeitet bereits an einem neuen Arrangement für ihr bekanntes Lied „Bezobrazna“ und freut sich darauf, wieder im Studio aktiv zu sein.

Obwohl sie in Bezug auf ihren Partner eher zurückhaltend blieb, betonte Sanja dessen Bedeutung für die Familie. In ihrem Interview gab sie auch Einblicke in die persönlichen Herausforderungen, die sie während ihrer Auszeit bewältigte.