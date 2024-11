„Auf Firmas Nacken“: LKW-Fahrer stehlen hunderttausende Liter Sprit

Im Oktober 2024 erstattete ein Unternehmen Anzeige bei der Polizei in Tirol wegen eines umfangreichen Dieseldiebstahls im Bezirk Kufstein. Laut Berichten der „Kronen Zeitung“ haben Lkw-Fahrer insgesamt mehr als 300.000 Liter Diesel entwendet. Die Fahrer bezahlten zunächst mit Tankkarten ihrer jeweiligen Firma, leiteten den Kraftstoff jedoch in andere Fahrzeuge und Kanister um, anstatt ihn in die Lkw zu tanken.

Nach intensiven und umfassenden Ermittlungen wurden in einer koordinierten Polizeimaßnahme sieben Tatverdächtige festgenommen. Bei den Verdächtigen handelt es sich um Männer aus Rumänien und Ungarn. Der Schaden durch den Diebstahl wird für das betroffene Unternehmen auf einen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt.

Organisierter Kraftstoff-Diebstahl

Die mutmaßlichen Täter operierten systematisch: Während der Diesel offiziell über die Tankkarten der Firma abgerechnet wurde, gelangte der Kraftstoff tatsächlich in fremde Behältnisse und Fahrzeuge. Trotz der Festnahmen bleiben die Verdächtigen vorerst auf freiem Fuß, stehen jedoch weiterhin unter Anklage.