Serbischer Sänger erobert zum ersten Mal 1. Platz in Austro-Charts

Was für eine Sensation! Relja Popovic ist anscheinend in Österreich sehr beliebt geworden. Der Sänger dürfte auch ziemlich überrascht sein.

Neben Sänger Mihajlo Veruović besser bekannt als Voyage, Breskvica oder Nucci, ist auch Relja Popovic von der Musikszene gar nicht mehr wegzudenken. Das hat er nun bewiesen, indem er mit seinem neuen Song den ersten Platz gestürmt hat.

In der Musikszene setzt der serbische Sänger Relja Popovic erneut Maßstäbe, indem er mit seinem neuesten Song „Sve si znala“ innerhalb von nur 48 Stunden die Spitze der österreichischen Charts erobert hat. Der Künstler, der zuvor Mitglied der Gruppe Elitini Odredi war, sorgt erneut für Furore und gewinnt zunehmend auch international an Anerkennung.

Bereits nach kurzer Zeit hat sein neuester Hit nicht nur in Serbien, sondern auch in der Diaspora, insbesondere in Österreich, für Aufsehen gesorgt. „Sve si znala“ erreichte in kürzester Zeit Platz eins der österreichischen Charts und bestätigt damit Reljas anhaltende Erfolgsgeschichte.

Der Sänger, der jahrelang in einer Beziehung mit der bekannten Sängerin Nikolija steht, beweist mit seinen Hits kontinuierlich, dass er nicht nur im serbischen Raum, sondern auch international eine immer größere Fangemeinde gewinnt. Seine musikalische Reise, die einst mit der Gruppe Elitini Odredi begann, hat sich zu einer Solokarriere entwickelt, die durch konstante Erfolge und kreative Innovationen gekennzeichnet ist.

Fans begeistert

Nicht nur in den Charts, sondern auch online kann Relja Popovic mit seinem neuesten Song beachtliche Erfolge verbuchen. Innerhalb kürzester Zeit verzeichnete das offizielle Musikvideo auf Youtube bereits über 717.060 Aufrufe ( Stand: Montag), was die große Resonanz und die Begeisterung der Zuhörer weltweit unterstreicht.

Die Musikszene kann sich auf weitere Überraschungen von Relja Popovic freuen, während er weiterhin die Grenzen der serbischen Musikindustrie überwindet und internationale Anerkennung erlangt.