Serbisches Physikgenie triumphiert bei internationaler Olympiade!

Andrej, der junge Physiker aus Kikinda, Serbien, hat die Welt mit seinem Talent und seiner Leidenschaft für die Wissenschaft beeindruckt. Mit einer Goldmedaille bei der internationalen Physik-Olympiade und einem Besuch beim CERN kann er bereits in jungen Jahren bemerkenswerte Errungenschaften vorweisen. Doch neben der Physik hegt Andrej auch eine Leidenschaft für Basketball und Schach.

Andrej, ein junger Physiker aus Kikinda, Serbien, hat sich als einer der besten seiner Generation etabliert. Mit nur 92 von 100 Punkten gewann er die Goldmedaille bei der internationalen Physik-Olympiade in Indonesien, wo er sich gegen 150 andere junge Wissenschaftler durchsetzte.

Seine Leidenschaft für die Physik begann in seiner Kindheit mit einem Interesse an der Astronomie. „Alles begann, als ich als Kind sehr an Astronomie interessiert war, und durch das Lesen dieser Enzyklopädien konnte ich dieses Interesse entwickeln“, erzählt Andrej. Später entwickelte er in der Schule eine große Liebe für andere Bereiche der Physik.

Andrej ist nicht nur ein begabter Physiker, sondern auch ein begeisterter Sportler. Er spielt gerne Basketball und Schach. „Man kann nicht alleine Basketball spielen, man kann nicht alleine Schach spielen, und natürlich ist der soziale Teil dieser Geschichte sehr wichtig“, betont Andrej.

Seit sieben Jahren ist Andrej Mitglied des Regionalen Zentrums für Talente „Nikola Tesla“ in Belgrad. Seine Eltern und Lehrer erkannten seine Affinitäten schon in früher Kindheit.

Zukunftspläne

Nach einem Besuch beim CERN, dem Institut für Kernforschung, hat Andrej auch Interesse an der experimentellen Physik entwickelt. „Zuerst war ich Theoretiker, aber jetzt, nachdem ich im CERN diese großen Maschinen gesehen habe und wie Tausende von Menschen daran arbeiten, hat mir auch dieser experimentelle Teil der Physik gefallen“, sagt Andrej.

In der Zukunft sieht Andrej sich in einem wissenschaftlichen Institut, kann aber nicht sagen, aus welchem Bereich der Physik. Derzeit würde er gerne Astrophysik oder Quantenmechanik machen.

Wie alle Teenager mag Andrej Ausgehen und Gesellschaft. Er hat Aikido trainiert, ist an Leichtathletik interessiert, aber jetzt steht die Wissenschaft im Vordergrund. „Ich habe eine Freundin, und sie hindert mich überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie unterstützt mich“, fügt er hinzu.

Derzeit ist sein primäres Ziel die Naturwissenschaftlich-Mathematische Fakultät, Fachrichtung Astrophysik, und die Fortsetzung seiner Ausbildung wird wahrscheinlich an einer Universität im Ausland sein, da es viele Möglichkeiten gibt. Doch trotz seiner internationalen Ambitionen sagt Andrej, dass Kikinda und Serbien nach all dem immer noch an erster Stelle stehen werden.