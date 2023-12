Serif Konjevic ist wegen Trinkgeld entsetzt!

In der Musikwelt ist Serif Konjevic als „König des Trinkgeldes“ bekannt. Trotz seiner Reputation gibt es jedoch eine Geste, die der Sänger überhaupt nicht schätzt: Fans, die ihm Geldscheine an die Stirn kleben.“Tu das bitte nicht. Das erlaube ich niemandem, auf die Stirn, das ist wie auf jemanden zu spucken!, äußerte sich Konjevic kürzlich bei einem Auftritt, als ein junger Fan genau dies tat.

Der Vorfall ereignete sich während einer Live-Performance, als ein junger Mann aus dem Publikum auf die Bühne trat und Konjevic einen Geldschein an die Stirn klebte. Der Sänger reagierte prompt und machte dem Fan unmissverständlich klar, dass er solch ein Verhalten nicht toleriert. Dieser Moment wurde gefilmt und ging in den sozialen Medien viral, was zu einer breiten Diskussion über die Respektlosigkeit einiger Fans führte.

Er unterhält sich also genauso wie andere, ohne jemanden besonders hervorzuheben. Dabei sind ihm viele Menschen lieb, es herrscht gegenseitige Liebe und Respekt, und gute Manieren sind sehr wichtig. Aber letztendlich ist es die Musik, die alles möglich macht und etwas bringt, was auf andere Weise nicht erreicht werden kann.