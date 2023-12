Lepa Brena sorgt bei TV-Auftritt auf HRT für Mega-Shitstorm

Die bekannte Sängerin Lepa Brena steht nach einem Interview mit dem kroatischen Fernsehsender HRT in der Kritik. Sie wird beschuldigt, ihren Auftritt zur Eigenwerbung genutzt zu haben, was eine Welle negativer Kommentare ausgelöst hat. Brena hat sich nun zu den Vorwürfen geäußert.

Ein Interview mit der Sängerin Lepa Brena auf dem kroatischen Fernsehsender HRT hat für Aufsehen gesorgt. Während des Live-Auftritts in der Show „Kod nas doma“ nutzte die Sängerin die Gelegenheit, um für ihr neues Unternehmensprojekt zu werben. Dies stieß bei einigen Zuschauern auf Unverständnis und löste eine Reihe negativer Kommentare aus.

Die Kritiker warfen Brena vor, die Sendung zur Eigenwerbung missbraucht zu haben. Es wurden Fragen aufgeworfen, ob sie als Gast eingeladen wurde oder für die Werbung bezahlt wurde. Einige Zuschauer äußerten sich sogar abfällig und bezeichneten die Sängerin als „musikalischen Müll“.

Lepa Brena scharf kritisiert

Brena hat sich nun zu den Vorwürfen geäußert und beteuert, dass sie keine böse Absicht hatte. „Ich war völlig euphorisch wegen der Promotion des Projekts und Aleksandras Konzert, dass mir niemand gesagt hat, dass es verboten ist, über meine Produkte zu sprechen. Ich hatte nicht die Absicht, die Werberechte absichtlich zu verletzen. Niemand hat es mir ausdrücklich verboten. Sie hätten mich jederzeit unterbrechen können, und ich wäre nicht beleidigt gewesen. Wir hatten hundert andere Themen zum Reden“, erklärte sie.

HRT nimmt Stellungnahme

Der kroatische Fernsehsender HRT hat ebenfalls eine Stellungnahme zu den Vorfällen abgegeben. „In der Sendung ‚Kod nas doma‘, die am 4. Dezember ausgestrahlt wurde, war eine der Gäste die Sängerin Lepa Brena. Die Gästin war zuvor über alle Gesprächsthemen informiert. Das Szenario des Gastauftritts enthielt folgende Themen: Vorweihnachtszeit, wie sie diese mit ihrer Familie verbringt, über ihre Konzerte vor zahlreichem Publikum, ihre Gesangskarriere, Erinnerungen an Zagreb, das Phänomen von fünf ausverkauften Arenen von Aleksandra Prijovic und die Ankündigung ihres Konzerts in der Arena Zagreb im nächsten Jahr. Trotzdem hat Brena ihren Auftritt in der Live-Sendung genutzt, um ihr neues Unternehmensprojekt zu bewerben. Niemand, der an der Erstellung dieser beliebten Nachmittagsunterhaltungssendung beteiligt war, hatte die Absicht, die genannten Produkte zu bewerben“, so der Sender.