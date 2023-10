Aleksandra Prijovic verdient fast 3 Millionen Euro mit 5 Konzerten

Aleksandra Prijovic steht kurz davor, einen bisher unerreichten Meilenstein in der Musikbranche zu setzen. Mit ihrem bevorstehenden fünften Konzert in der Arena Zagreb, wird sie einen Rekord aufstellen, der bisher keinem Musikstar gelungen ist.

Die serbische Sängerin Aleksandra Prijovic ist auf dem besten Weg, Musikgeschichte zu schreiben. Mit ihrem angekündigten fünften Konzert in der Arena Zagreb, wird sie einen Rekord aufstellen, der bisher keinem Musikstar vom Balkan gelungen ist. Sollte sie auch dieses Konzert ausverkaufen, was sehr wahrscheinlich ist, werden insgesamt etwa 90.000 Menschen die Gelegenheit haben, Aleksandra in der Arena Zagreb live zu erleben.

Die Arena Zagreb, die aufgrund ihrer imposanten Dimensionen und ihres renommierten Rufes weithin bekannt ist, verfügt im Parterre über eine Sitzplatzkapazität von 22.000 Zuschauern. Allerdings reduziert sich diese Kapazität auf etwa 17.500 Plätze pro Konzert aufgrund der Bereitstellung von 150 Bar-Tischen, die ebenfalls zum Verkauf angeboten werden. Es wird erwartet, dass Prijovic an jedem Abend vor dieser beeindruckenden Menschenmenge auftreten wird.

Durchschnittspreis bei 32 Euro

Die Ticketpreise für das Konzert variieren stark. Die günstigste Karte im Parterre kostet 25 Euro, während der teuerste Platz in der VIP-Loge für 130 Euro zu haben ist. Um einen der begehrten Tische zu sichern, mussten mindestens sechs Tickets gekauft werden. Mit einem Einzelpreis von 45 Euro pro Ticket, beläuft sich der Preis für einen Tisch auf mindestens 270 Euro.

Der Durchschnittspreis für ein Konzertticket, ohne die teuersten Plätze in den VIP-Logen, beträgt 31,8 Euro. Laut Berechnungen des Telegraf wird Prijovic pro Konzert mindestens 555.000 Euro einnehmen. Sollte sie es schaffen, fünf Arenen zu füllen, wird sie mehr als 2.780.000 Euro verdienen.

Von dieser Summe müssen allerdings noch die Mietkosten für die Arena sowie weitere Kosten für Kostüme, Band und Bühnenbild abgezogen werden.