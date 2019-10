„Sevdah an der Donau“: Kunst- und Kulturabend verzaubert Linz!

Im Rahmen des kulturellen Kooperationsabkommens zwischen Österreich und Bosnien-Herzegowina findet am 16. November der Kunst- und Kulturabend „Sevdah an der Donau“ im schönen historischen Redoutensaal im Zentrum von Linz statt!

Die Nacht ist der bosnischen Sevdalinka gewidmet, eine der wertvollsten Traditionen der Volksmusik in Europa, und wird an diesem Abend von ausgewählten Künstlern aus Bosnien-Herzegowina aufgeführt.

Mit von der Partie sind Marija Šestić und das Sevdah Quartett: Marija Šestić (Gesang), Amar Češljar (Schlagzeug), Dino Šukalo (Gitarre), Adis Sirbubalo (Akkordeon) und Edvin Hadžić (Kontrabass).

Außerdem wird an diesem Abend auch das Trio tá’l! auftreten, in dem sich drei Kontinente finden. Das nahrhafte Vibraphon, gespielt von Mario Semiglia aus Uruguay; die herzhafte Geige von Ashley Do Rego aus Indien; und der würzige Bass von Theresa Semiglia aus Vorarlberg.

Sevdah an der Donau hat in Linz und Oberösterreich bereits Tradition und ist zu einer interkulturellen Plattform für Begegnungen geworden. Sei auch ein Teil dieser Geschichte.

Eintritt: Vorverkauf 15 € (Abendkassa 20 €). Reservierungen unter tickets@zzi.at.