Sie sind das reichste Paar; ihr Vermögen sind 10 Söhne und 5 Töchter

Svetlana Nikolic aus dem Dorf Roanda bei Svilajnac und ihr Mann Dobrica trotzen allen Statistiken zu einer Zeit, in der in Serbien die Natalität stark gesunken ist, denn sie haben 10 Söhne und 5 Töchter.

“Ich habe Dobrica, aus einem Dorf in der Nähe von Despotovac, im Alter von sechzehn Jahren geheiratet. Zuerst haben wir Zwillinge bekommen, die jetzt Erwachsene sind und eigene Kinder haben. Mit 42 Jahren habe ich mein jüngstes Kind zur Welt gebracht. Von klein auf haben wir sie zum Zusammenhalt erzogen, und schon in diesem Alter erledigen sie viele Arbeiten auf dem Bauernhof und wissen sogar, wie man Brot macht. Wenn man eine große Familie hat, dauert der Tag lange, bis man das Essen zubereitet, die Kinder wäscht, anzieht… Gott sei Dank, jetzt sind sie groß und helfen sich gegenseitig”, sagte die Heldenmutter Svetlana Nikolic gegenüber RINA.

FOTO: (Screenshot/RINA)

Mit harter Arbeit schafft man es, alles zu erreichen, sich so viel wie möglich zu leisten und sich nicht zu beschweren. Das Familienoberhaupt, Vater Dobrica, sagt, dass man Kinder nie genug haben kann. Er glaubt, dass eine gute Genetik für einen so großen Nachwuchs entscheidend sein könnte.

„Vielleicht ist es erblich, meine Mutter hatte elf Geschwister, während mein Vater nur zwei Brüder hatte. Ich habe im Alter von zwanzig Jahren geheiratet und ich glaube nicht, dass es jemals genug Kinder gibt. Sie haben alles, was sie für eine normale Kindheit brauchen. Es ist ein Vorteil unter den heutigen Bedingungen in so einer Umgebung, wie in unserem Dorf Roanda, zu leben. Wir haben keine Angst vor großen Nachbarschaften, dunklen Straßen oder dem gefährlichen Straßenverkehr für Kinder. Ich denke, sie sind mit uns genauso zufrieden wie wir mit ihnen. Wir sind hier, um diese Zeit ihres Lebens glücklich zu machen und sie zu guten Menschen zu erziehen. Ich hoffe, dass sie das zu schätzen wissen, wenn sie erwachsen sind”, sagte Dobrica.

FOTO: (Screenshot/RINA)

Die Nikolics haben es geschafft, ihr Leben so zu organisieren, dass alle zufrieden sind. Dobrica steht im Morgengrauen auf, um fünf Hektar Land zu bearbeiten und das Vieh zu füttern, während die Mutter Svetlana ihre Nachfolger auf die Schule vorbereitet.

„Das ist größtenteils ein landwirtschaftliches Gebiet, auf dem Land gibt es keine Arbeitszeiten. Man geht ins Bett, wenn man alle seine Pflichten erledigt hat, und das kann vor allem im Sommer bis spät in die Nacht dauern. Wir haben vier Kühe, die Milch geben, und wegen ihnen kultivieren wir das Land, damit sie Mais zum Fressen haben”, fügte Dobrica hinzu.

Svetlana und Dobrica haben vielleicht keine Millionen auf ihrem Konto, aber sie haben einen großen Schatz. Zehn Söhne und fünf Töchter sind ihr größtes Glück.