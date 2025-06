Siebenjähriger in Wien von Auto erfasst – Bub schwebt in Lebensgefahr

Zwischen parkenden Autos tritt ein Kind auf die Straße, dann der Aufprall. Ein siebenjähriger Bub kämpfte nach einem Unfall in Wien-Brigittenau um sein Leben.

Ein siebenjähriger Bub wurde am Donnerstagabend bei einem schweren Verkehrsunfall in Wien-Brigittenau lebensgefährlich verletzt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben am 26. Juni 2025 gegen 19:30 Uhr in der Klosterneuburger Straße. Augenzeugen berichteten, dass das Kind beim Überqueren der Fahrbahn ein herannahendes Fahrzeug nicht bemerkt hatte.

Der Aufprall war heftig: Der Siebenjährige wurde vom Auto erfasst und zu Boden geschleudert, wobei er schwerste Verletzungen erlitt. Einsatzkräfte der Berufsrettung brachten das Kind umgehend ins Krankenhaus. Mittlerweile hat sich sein Zustand stabilisiert, wie aus Polizeikreisen verlautbart wurde.

Ermittlungen laufen

Das Verkehrsunfallkommando hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Unfallschwerpunkt „Parkende Autos“

Dieser Vorfall reiht sich in eine besorgniserregende Statistik ein: Im Jahr 2024 wurden in Wien laut Polizei insgesamt 312 Verkehrsunfälle mit Kindern unter 15 Jahren registriert. Ein Großteil dieser Unfälle ereignete sich in Wohngebieten mit parkenden Autos am Straßenrand – genau wie im aktuellen Fall.

Verkehrsexperten weisen darauf hin, dass die eingeschränkte Sicht durch parkende Fahrzeuge ein zentrales Risiko darstellt. Sie fordern verstärkte bauliche Maßnahmen wie Fahrbahneinengungen und bessere Sichtachsen an Querungsstellen, um die Sicherheit für Kinder im Straßenverkehr zu erhöhen.

