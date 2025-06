Da der Artikel einen konkreten Wiener Verkehrskontext hat, prüfe ich, ob eine Karteneinbettung sinnvoll ist. Der Artikel enthält jedoch keine spezifische Straße oder Adresse, weshalb ich keine Karteneinbettung vornehme. Nun integriere ich die recherchierten Informationen in den Artikel:

Tausende Wiener müssen jetzt handeln: Bis Ende Juli laufen 38.000 Parkpickerl ab – und wer zu spät kommt, zahlt deutlich mehr als bisher.

In Wien laufen während der Sommermonate Juni und Juli etwa 38.000 Parkpickerl ab, was für zahlreiche Fahrzeughalter zu einer unerwarteten finanziellen Belastung werden könnte. Die Stadtverwaltung mahnt eindringlich zur fristgerechten Verlängerung, da verspätete Anträge mit höheren Kosten verbunden sind. Bereits in den Monaten April und Mai wurden mehr als 19.500 Erinnerungsschreiben digital und postalisch verschickt.

Obwohl bereits über 15.800 Personen reagiert und ihre Parkgenehmigungen rechtzeitig verlängert haben, stehen noch mehr als 7.500 Anträge aus. Die Verwaltung weist ausdrücklich darauf hin, zeitnah zu zahlen, da die Bearbeitungsdauer bei Banküberweisungen variieren kann.

Gebührenerhöhung ab Juli

Ende Juni verlieren 23.361 Parkpickerl ihre Gültigkeit, im darauffolgenden Monat Juli folgen weitere 14.185. Für viele Wienerinnen und Wiener kam die Ankündigung des Bundes überraschend, dass ab 1. Juli die Gebühren für Parkpickerl-Anträge deutlich ansteigen. Künftig müssen Antragsteller statt 14,30 Euro nun 21 Euro entrichten.

Auch die digitale Antragstellung wird teurer – hier erhöht sich die Gebühr von 8,60 Euro auf 13 Euro. Die Bundeshauptstadt wurde von dieser Maßnahme ebenso überrascht wie die Bürger selbst, weshalb die versandten Erinnerungsschreiben für die im Juni und Juli ablaufenden Genehmigungen noch die bisherigen Gebührensätze ausweisen.

Wer die erhöhten Bundesgebühren vermeiden möchte, muss sein Parkpickerl unbedingt vor dem 1. Juli beantragen und bezahlen. Entscheidend ist dabei, dass der Betrag noch im Juni auf dem Konto der Wiener Stadtverwaltung eingeht. Personen, die nach dem Stichtag 1. Juli ihr Parkpickerl mit den alten Gebührensätzen bezahlen, erhalten von der Stadt eine Nachforderung über die ausstehende Differenz.

Parkpickerl im Kostenvergleich

Seit der Einführung der flächendeckenden Kurzparkzone im März 2022 wurden die Kosten für das Parkpickerl in Wien vereinheitlicht. Davor variierten die Preise je nach Bezirk. Aktuell beträgt die monatliche Parkometerabgabe für alle Wienerinnen und Wiener einheitlich 10 Euro, zusätzlich fallen eine Verwaltungsabgabe von 35,70 Euro (bei Online-Antrag 30,70 Euro) und die erwähnte Bundesabgabe an.

Bei maximaler Laufzeit von zwei Jahren kostet das Parkpickerl derzeit 290 Euro bei persönlicher Antragstellung. Mit den neuen Bundesabgaben ab Juli steigt dieser Betrag auf fast 300 Euro. Im Vergleich mit anderen österreichischen Städten liegt Wien damit im oberen Preissegment – in Graz und Linz zahlen Autofahrer mit 1,10 Euro bzw. 1,20 Euro pro halber Stunde etwas weniger als die 1,30 Euro in Wien.

Alte Parkscheine ungültig

Ab Jänner 2025 beträgt die Parkgebühr in Wien 1,30 Euro für jede halbe Stunde. Bislang konnten Autofahrer ihre älteren Parkscheine noch aufbrauchen, doch diese Übergangsphase endet nun. Mit Ablauf des 30. Juni läuft die Schonfrist aus.

Ab dem 1. Juli sind ausschließlich Parkscheine mit dem aktuellen Tarif gültig. Wer sein Fahrzeug dann noch mit einem veralteten Parkschein abstellt, muss mit empfindlichen Strafen rechnen.

Die Parkraumüberwachung wird keine Ausnahmen machen – mindestens 36 Euro werden als Strafe fällig.