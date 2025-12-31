Silvester-Chaos: Diese Straßen werden lahmgelegt – alle Details

Doppelte Verkehrsherausforderung zum Jahreswechsel: Wiens Straßen werden durch Silvesterpfad und Silvesterlauf massiv eingeschränkt. Die wichtigsten Sperrzonen im Überblick.

Verkehrseinschränkungen prägen den Jahreswechsel in Wien. Auch zum Silvester 2025 müssen Verkehrsteilnehmer mit erheblichen Behinderungen rechnen. Der Silvesterpfad sorgt bereits ab dem Nachmittag für Einschränkungen, die sich am Abend noch verstärken. Rund um den Veranstaltungsbereich gilt ein Fahrverbot, weshalb die Ringstraße im Bereich des Rathausplatzes voraussichtlich von 14 Uhr bis etwa 4 Uhr früh gesperrt wird.

Aus Sicherheitsgründen bleibt auch die U-Bahn-Station Stephansplatz ab etwa 21 Uhr geschlossen. Der ARBÖ-Informationsdienst weist darauf hin, dass die Straßenbahnlinien D, 1, 2 und 71 zwischen 18.30 Uhr und 2 Uhr umgeleitet oder kurzgeführt werden. Dennoch empfiehlt der ARBÖ die Anreise zu Silvesterveranstaltungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

⇢ Silvester – Wie sich Wiens Einsatzkräfte auf den Jahreswechsel vorbereiten



Silvesterlauf-Sperren

Der traditionelle Silvesterlauf am 31. Dezember führt zu weiteren Verkehrsbehinderungen. Ab 10 Uhr wird der Ring zwischen Operngasse und Schottengasse vollständig gesperrt. Entlang der Laufstrecke folgen zwischen 10.30 Uhr und 13 Uhr abschnittsweise weitere Sperren.

⇢ Silvester-Chaos: Diese Städte werden komplett dicht gemacht



Verkehrsregelungen erfolgen durch Polizei und Einsatzkräfte vor Ort. Autofahrer können über die Vordere Zollamtsstraße, Am Stadtpark, Am Heumarkt, die Lothringer Straße, den Karlsplatz sowie über die Zweierlinie ausweichen.

Umfahrungsrouten

Der ARBÖ empfiehlt in seiner Aussendung auch großräumigere Umfahrungen über den Gürtel oder die Obere und Untere Donaustraße beziehungsweise den Handelskai. Die Straßenbahnlinien D, 1, 2 und 71 werden zwischen 9.30 Uhr und 13 Uhr kurzgeführt oder umgeleitet, während die Autobuslinie 74A in diesem Zeitraum nur zwischen St. Marx und Landstraße verkehrt.