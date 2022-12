Silvester in Wien muss nicht sein, wir haben die besten Angebote in Europa für Sie ausgewählt (FOTO)

Wenn Sie sich noch nicht entschieden haben, wohin es ins zu Silvester gehen soll und Sie ein Reiseliebhaber sind, ist dies der richtige Zeitpunkt, um Ihren Wunsch zu erfüllen. Die sogenannten Last-Minute-Angebote sind in diesen Tagen auf dem Höhepunkt.

Um ehrlich zu sein, diese Preisnachlässe sind nicht mehr das, was sie einmal waren, aber wenn wir die Tatsache berücksichtigen, dass die Preise in allen Sektoren drastisch gestiegen sind, werden Sie zustimmen, dass sie doch nicht so hoch sind, wie sie sein könnten, schreibt das Medium Blic zena.

Extrem Low-Budget-Reisen liegen hinter uns, wenn wir also einige Städte in Europa besuchen wollen, müssen wir mindestens 100 Euro einplanen.

Trebinje und Dubrovnik

Für 100 Euro kann man übers Wochenende nach Trebinje (Bosnien und Herzegowina) und Dubrovnik (Kroatien) fahren.

Es ist bekannt, dass Herzegowina viel zu bieten hat! Das Land der Hochländer und schroffen Berge, der Sonne und des Weins.. alte Geschichte, die immer noch über Travunien zu sehen ist. Dieses Land der Dichter, Aleksa Santic und Jovan Ducic wird jeden Moment Ihrer Reise einzigartig machen.

Darüber hinaus werden Sie sich bei einer Reise nach Dubrovnik als Teil der jahrhundertealten Geschichte fühlen, die mit historischen Ereignissen der alten Republik Dubrovnik verwoben ist, aus welcher diese berühmte Stadt Europas entstanden ist.

Istrien, Pula, Rovinj und Opatija

Für 135 Euro können Sie einige der schönsten Städte der Adria besuchen. Verbringen Sie fünf Tage in den magischen Sehenswürdigkeiten Istriens, das seit jeher ein Synonym für Schönheit ist.

Darüber hinaus haben alte Zivilisationen in diesem Gebiet viele Zeugnisse hinterlassen, und die Natur hat ihr Bestes getan, um diesem Stück Land das Beste zu geben.

Ohrid

Rund 100 Euro reichen für ein entspanntes Wochenende in Ohrid aus.

Besuchen Sie die Sophienkirche aus dem 11. Jahrhundert, die Kirche der Hl. Maria Perybleptos (Hl. Kliment), erbaut 1295. In der Altstadt ist das römische Theater sowie die Kirche Hl. Johannes in Kaneo, eine der ältesten Kirchen in Ohrid.

Genießen Sie den Geist des alten Basars und kaufen Sie in authentischen Ohrid-Läden ein, die für ihr exquisites filigranes Kunsthandwerk und die weitberühmten Ohrid-Perlen bekannt sind.

Besuchen Sie auch Hl. Naum und spüren Sie den Geist des Urlaubs auf die schönste Art und Weise.

Toskana

Sie können Touren in der Toskana für bis zu 150 Euro finden, oder wenn Sie einen eher statischen Urlaub suchen, können Sie für 100 Euro nur 5 Tage in Mailand bezahlen.

Bologna, Pisa, Lucca, Montecatini und viele andere Orte werden Ihre Rundreise durch Norditalien unvergesslich machen. Und diese Städte gelten als einige der schönsten und malerischsten der Welt, was nicht verwunderlich ist, wenn wir die reiche italienische Kultur, das fantastische Essen und die Leidenschaft für das Leben betrachten.

Prag

Sie können bis zu 120 Euro für 6 Tage in Prag bezahlen. Besuchen Sie Hradschin – Prager Burg, St.-Veits-Dom, St.-Georgs-Basilika, Neuen und Alten Königspalast, Präsidentenpalast, Karlsbrücke, Alten Platz, Rathaus, Kirche der Jungfrau Maria vor dem Teyn, Wenzelsplatz, Kloster Strahov, Loreto, Bischofspalast, Nerudo a-Straße, Pariser Straße und vieles mehr.

Spüren Sie den Geist des alten Europas in Ihrem vergoldeten und repräsentativsten Gewand. Und während Sie in Prag sind, haben Sie auch die Möglichkeit, einen Ausflug nach Karlovy Vary oder Dresden zu unternehmen, die Ihre Reise zusätzlich abrunden können.

Städte in der Türkei

Seit Jahren gibt es günstige Touren nach Istanbul. Während man bis vor kurzem noch für 70 Euro in diese Stadt fahren konnte, ist diese Zahl jetzt etwas größer, sodass Sie ein Angebot für etwa 110 Euro finden können.

Verbringen Sie 6 Tage in der Königin des Bosporus, genießen Sie türkische Spezialitäten und feilschen Sie auf dem größten Basar Europas.

Und wenn Sie in die Türkei reisen möchten, ohne tatsächlich in Istanbul zu bleiben, ist unser Vorschlag Kumburgaz.

Bis zu 150 Euro finden Sie Angebote für Kumburgaz – einen türkischen Ferienort an der Küste des Marmarameers, dem kleinsten Meer der Welt, das die Ägäis und das Schwarze Meer verbindet. Das Resort ist Teil der Stadt Büyükçekmece und nur etwa 50 Kilometer von Istanbul entfernt. Im Gegensatz zu Antalya, Bodrum, Alanya und anderen Ferienorten an der türkischen Riviera ist Kumburgaz ein neueres Touristenziel. Von Kumburgaz aus können Sie Ausflüge nach Istanbul, Bursa oder eine Kreuzfahrt auf dem Bosporus unternehmen.