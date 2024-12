Silvesterpfad: Hier gibt es Straßensperrungen!

Der Jahreswechsel in der Nacht von 31. Dezember auf den 1. Jänner beendet ein ereignisreiches 2024 und läutet ein spannendes 2025 ein. Als „Begleitmusik“ finden schon traditionell Silvesterläufe in einigen und zahlreiche Feierlichkeiten in allen Landeshauptstädten statt. Die Silvesterläufe und Festivitäten bringen neben Freude und Fröhlichkeit auch erhebliche Verkehrsänderungen in Form von Sperren und Staus mit sich, wissen die ARBÖ-Verkehrsexperten.

Der 48. Wiener Silvesterlauf macht den Franz-Josefs-Kai und die Ringstraße am 31. Dezember 2024 zur Rennstrecke für tausende Teilnehmer. Von 11 Uhr bis 13 Uhr messen sich Laufbegeisterte auf einer Route, die über den Universitätsring, den Schottenring, den Franz-Josefs-Kai, den Stubenring, den Parkring, den Schubertring, den Kärntner Ring, den Opernring, den Burgring, den Dr.-Karl-Renner-Ring und wieder zum Universitätsring führt. Bereits ab 10 Uhr wird der Ring zwischen der Operngasse und der Schottengasse komplett gesperrt. Ab 10:30 Uhr bis 13 Uhr folgen abschnittsweise Sperren entlang der Strecke. Polizei und Einsatzkräfte werden den Verkehr regeln – Querungen von Ring und Kai sind nur bedingt möglich. „Ausweichen ist über die Vordere Zollamtsstraße, Am Stadtpark, Am Heumarkt, die Lothringer Straße, den Karlsplatz und die Zweierlinie möglich. Wir empfehlen großräumig über den Gürtel oder die Obere und Untere Donaustraße bzw. den Handelskai auszuweichen“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten.

Auch alle, die auf die Straßenbahn angewiesen sind, sind von den Sperren rund um den Silvesterlauf betroffen. Die Linien 1, 2, D und 71 werden zwischen 9 Uhr und 13 Uhr geteilt oder kurzgeführt.

Silvesterläufe

Auch in der oberösterreichischen Landeshauptstadt – Linz – wird es zu Silvester sportlich: Der „HYPO Silvesterlauf“ startet am Hauptplatz. Ab 14 Uhr erobern Kinder die Strecke, bevor der Hauptlauf bis ca. 16 Uhr die Innenstadt in eine Rennarena verwandelt. Mit Behinderungen rund um Taubenmarkt, Mozartkreuzung und Goethekreuzung ist zu rechnen.

Graz lädt zum Jahresfinale zu einem populären Silvesterlauf. Um 12:30 Uhr starten der „Kids Run“. Um 13 Uhr folgen die Hauptläufe über 5 oder 10 Kilometer. Der Mariahilferplatz bildet den Dreh- und Angelpunkt dieses Sportereignisses, das mit Sperren entlang der Strecke begleitet wird. Die Strecke führt vom Start und Ziel am Mariahilferplatz Richtung Norden, bis zum Kalvarienberggürtel, dann auf die andere Murseite über den Radweg Richtung Süden, über die Erzherzog-Johann-Brücke und retour zum Mariahilferplatz.

Innsbruck setzt mit seinem Silvesterlauf ein weiteres Highlight im Laufkalender: Die Kinder starten um 16:15 Uhr auf der 1,9 Kilometer langen Strecke, während der Hauptlauf über 5 Kilometer um 17 Uhr beginnt. Rund um die Laufstrecke, die vom Start am Rennweg Höhe Haus der Musik unter anderem entlang des Burggrabens, der Europaratsallee, der Herzog-Otto-Straße bis zum Ziel vor der Hofburg führt, kommt es zu Straßensperren.

Einschränkungen

Silvesterfeierlichkeiten in Wien und den Landeshauptstädten sorgen für Einschränkungen

Der legendäre Wiener Silvesterpfad verwandelt die Innenstadt ab 14 Uhr in eine riesige Partyzone. Von Am Hof bis zum Stephansplatz locken Musik, Tanz und gute Laune auf insgesamt 7 Bühnen mit 18 Künstlern oder Künstlergruppen und 5 DJs. Der Graben wird laut Veranstalter sogar zum größten „Ballsaal Europas“. Der Individualverkehr hat, sofern grundsätzlich gestattet, während des Silvesterpfades auf den betroffenen Straßen „Pause“. Doch auch Benutzern der Öffis sei von Seiten des ARBÖ zur Aufmerksamkeit geraten. Vorsicht: Die Straßenbahnlinien 1, 2 und 71 werden ab 20:00 Uhr kurzgeführt, und die U-Bahn-Station Stephansplatz der U-Bahn-Linien U1 und U3 bleibt bis 2 Uhr früh geschlossen.

Graz beeindruckt mit einem Silvesterspektakel am Hauptplatz, das mit fünf Shows von 17:30 Uhr bis 00:20 Uhr die Nacht erleuchtet. Salzburgs Altstadt wird zur Bühne für ein magisches Silvester. Innsbruck bietet ein Bergsilvester mit spektakulären Lichtinstallationen, während Klagenfurt mit einem Silvestermarkt am Neuen Platz begeistert. Auch Eisenstadt und St. Pölten laden zu festlichen Events ein.

Der ARBÖ-Tipp zum Abschluss: Lassen Sie das Auto stehen und genießen Sie die Feierlichkeiten stressfrei mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker sollten möglichst alkohol- und unfallfrei ins neue Jahr starten.