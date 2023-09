Silvia Jankovic: Bildung hat in Margareten oberste Priorität!

In Margareten wird Bildung großgeschrieben, insbesondere wenn es um die jüngsten Mitglieder unserer Gesellschaft geht. Nach einer einjährigen Sanierung freut sich Bezirksvorsteherin Silvia Jankovic (SPÖ) über die Wiedereröffnung des städtischen Kindergartens am Bacherplatz 4.

Der städtische Kindergarten am Bacherplatz 4 wurde ein Jahr lang saniert und Bezirksvorsteherin Silvia Jankovic (SPÖ) freut sich sehr, dass der Standort nun modernst und barrierefrei ausgestattet ist und wieder eröffnet werden kann. Der Bezirk investierte rund 1,5 Millionen Euro.

„Unsere Kleinsten sind unsere Zukunft, deshalb scheut Margareten keine Mühen und auch keine finanzielle Mittel, um die besten Voraussetzungen für sie zu schaffen. Ganz besonders freut es mich auch, dass hier viele neue Kleinkinderplätze geschafft wurden, die sehr wichtig für den Bezirk sind, weil für diese Altersgruppe großer Bedarf herrscht,“ so Jankovic.

Umfassende Neuerungen und zusätzliche Kleinkinderplätze

Es wurden die Waschräume, Küchen und Toiletten erneuert und der Brandschutz an modernste Standards angepasst. Der gesamte Standort wurde barrierefrei gestaltet und zu diesem Zweck auch ein Aufzug eingebaut. Der bestehende Garten wurde verschönert und an die Bedürfnisse der jüngeren Kinder angepasst, damit sich alle wohlfühlen und in angenehmer Atmosphäre erste Freundschaften schließen und viel Neues entdecken können. Außerdem wurden an diesem Standort auch neue Kleinkinderplätze (unter drei Jahren) geschaffen.