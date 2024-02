Skandal in Kroatien: Aleksandra Prijovics Konzert verboten!

Die serbische Sängerin Aleksandra Prijovic, bekannt für ihre ausverkauften Konzerte in der Zagreber Arena, sollte im Mai in der Kresimir Cosic Halle in Zadar auftreten. Doch der Bürgermeister von Zadar, Branko Dukic, hat das Konzert nicht genehmigt. Er begründet seine Entscheidung mit fehlenden freien Terminen in der Halle. Doch diese Aussage scheint fragwürdig.

Doch der Bürgermeister von Zadar, Branko Dukic, hat das Konzert nicht genehmigt. Er begründete seine Entscheidung mit der Behauptung, dass es „keine freien Termine“ in der Kresimir Cosic Halle gibt. Diese Aussage wurde jedoch in Frage gestellt. Laut der Website des Sportzentrums Visnjik sind von März bis Mai dieses Jahres nur drei Veranstaltungen geplant, darunter Konzerte von Severina, Jelena Rozga und der Gruppe Lord of the Dance.

Dukic selbst äußerte sich überrascht über die Vorwürfe. In einer Stellungnahme betonte er, dass er nicht in die Organisation von Konzerten involviert sei: „Wir leben in einer freien Gesellschaft, in der jeder die Musik hört, die er möchte. Ich bin gegen jede Art von Verbot und solche Konstruktionen in bestimmten Medien überraschen mich.“ Weiterhin erklärte er, dass das Sportzentrum Visnjik, der geplante Veranstaltungsort, eine eigene Verwaltung und Geschäftspolitik habe, die unabhängig über das Programm und kommerzielle Inhalte entscheide – auch über solche, die ihm persönlich nicht gefallen.

