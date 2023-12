Das sind die erfolgreichsten Balkan-Konzerte des Jahres 2023!

In diesem Jahr haben zahlreiche Balkan-Sänger eine triumphale Konzerttournee erlebt, die die Region in musikalische Begeisterung versetzt hat. Von beeindruckenden Bühnenshows bis hin zu ausverkauften Arenen haben Künstler wie Aleksandra Prijovic, Gibonni und viele andere mehr die Bühne erobert und ihre Fans mit unvergesslichen Live-Erlebnissen verwöhnt.

Aleksandra Prijovic

Die serbische Sängerin Aleksandra Prijovic schrieb im Jahr 2023 Musikgeschichte, als sie ihre fünf ausverkauften Konzerte in der Arena Zagreb ankündigte. Mit dieser beeindruckenden Leistung setzte sie einen Rekord, der bisher keinem Musikstar vom Balkan gelungen war. Jedes ihrer Konzerte in der Arena, die für ihre imposanten Dimensionen und ihren renommierten Ruf bekannt ist, bot Platz für eine beeindruckende Menschenmenge.

Mit insgesamt etwa 90.000 Menschen, die die Gelegenheit hatten, Aleksandra live zu erleben, konnte sie einen enormen Erfolg verbuchen. Medienberichten zufolge soll sie durch die fünf ausverkauften Arenen mehr als 2.780.000 Euro verdient haben. Allerdings müssen von dieser Summe noch die Mietkosten für die Arena sowie weitere Ausgaben für Kostüme, Band und Bühnenbild abgezogen werden.

Für Aleksandra Prijovic war das Jahr 2023 zweifellos von unvergesslichem Erfolg und einer beeindruckenden ausverkauften Konzerttournee in Zagreb geprägt.

Dino Merlin

Dino Merlin hat im Rahmen seiner Tournee Konzerte in den größten Hallen der Region abgehalten. Der Popmusiker aus Sarajevo, Dino Merlin, hat aufgrund des enormen Interesses gleich vier Konzerte in der Belgrader Arena veranstaltet und sich ebenso oft vor das Publikum in Zagreb gestellt.

Der Sänger Dino Merlin gab vier Konzerte in der Belgrader Arena und anschließend hielt er zwei Wochenenden in Folge Konzerte in der Arena in Zagreb ab, wo alle vier Konzerte restlos ausverkauft waren. Die Tickets für die Konzerte waren bereits Monate im Voraus vergriffen.

Dino Merlin hat auch in Belgrad vier Konzerte gegeben, aber laut Medienberichten hat er in Belgrad eine Million Euro weniger verdient als in Zagreb. Die Miete für ein Konzert in der Belgrader Arena beträgt 25.000 Euro, was bedeutet, dass der Sänger 100.000 Euro für die vier Auftritte zahlen muss, und die Karten kosteten zwischen 3.000 und 15.000 Dinar. Selbst wenn er die Miete und die Steuern auf den Gewinn zahlt, hat Dino angeblich pro Konzert 615.380 Euro verdient, und wenn diese Zahl mit den 4 Konzerten multipliziert wird, ergibt sich ein Betrag von 2.461.000 Euro.

Dragana Mirkovic

Das beispiellose Interesse des Publikums am Konzert anlässlich der 40-jährigen Karriere von Dragana Mirkovic führte dazu, dass die Stark Arena in Blitzgeschwindigkeit ausverkauft war. Aufgrund dieses Erfolgs hat die Folk-Ikone ein weiteres Treffen mit dem Publikum für einen Tag später, den 30. Dezember, angesetzt.

Auf diese Weise gelang es Dragana, zahlreiche Rekorde zu brechen und neue Maßstäbe für musikalische Spektakel in der größten Halle auf dem Balkan zu setzen. Sie benötigte dafür weniger als 20 Tage, und die Tickets waren fast drei Monate vor dem Ereignis ausverkauft, was in dieser Region beispiellos ist. Was jedoch am meisten fasziniert und zeigt, wie groß die Liebe des Publikums zu Dragana ist, ist die Tatsache, dass sie all dies ohne Werbekampagne erreicht hat.

Dragana wird das Jahr mit ihren beeindruckenden Konzerten abschließen. 2023 ist zweifellos auch ihr Jahr. Die genaue Gage für das Konzert ist nicht bekanntgegeben worden.

Gibonni

Gibonni hat in diesem Jahr ein beeindruckendes und erfolgreiches Comeback erlebt, indem er die Belgrader Arena gleich an zwei aufeinanderfolgenden Nächten gefüllt hat. Dies war eine herausragende Leistung, insbesondere wenn man bedenkt, dass sein letztes Konzert in Belgrad im Jahr 2016 im Sava Centar stattfand.

Die Belgrader Medien berichten, dass Gibonni für diese besonderen Konzerte hochkarätige Gäste eingeladen hat, darunter Konstrakta, Damir Urban und Matija Dedic. Eine besondere Note wurde dem Auftritt hinzugefügt, als sich auch der London Community Gospel Choir auf der Bühne dem kroatischen Sänger anschloss. Die Anwesenheit solch renommierter Künstler und eines Gospelchoirs unterstreicht nicht nur Gibonnis vielfältige musikalische Einflüsse, sondern zeigt auch seine Fähigkeit, ein breites Publikum zu begeistern.

Insgesamt markiert Gibonnis ausverkaufte Arena-Konzertserie in Belgrad einen Höhepunkt in seiner Karriere und bestätigt seine anhaltende Beliebtheit in der Region. Die Tatsache, dass er die Arena an zwei aufeinanderfolgenden Nächten füllen konnte, ist ein klares Zeichen für sein anhaltendes künstlerisches und kommerzielles Durchhaltevermögen.

Doris Dragovic

Doris Dragovic schaffte es, die Arena Zagreb mit ihrer beispiellosen Konzertreihe zu füllen und eine regelrechte Sensation zu verursachen. Bereits im Juli hatte sie die erste Arena ausverkauft, und ihre treuesten Fans hatten sich sogar vier Monate vor dem Konzert ihre Tickets gesichert. Schon 2019, als die Sängerin die Arena mit über 18.000 Menschen füllte, erklärte sie, dass die Arena für sie „zu eng“ sei. Umso weniger überrascht es, dass die Musikdiva am folgenden Sonntag erneut plante, dieses spektakuläre Ereignis zu wiederholen.

Doris Dragovic hat mit ihrer ausverkauften Arena und der unglaublichen Nachfrage nach Tickets nicht nur musikalisch, sondern auch kommerziell eine Sensation geschaffen. Diese bemerkenswerte Leistung unterstreicht nicht nur ihre anhaltende Beliebtheit, sondern auch die außergewöhnliche Verbindung, die sie zu ihrer treuen Fangemeinde pflegt.