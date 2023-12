Auf diesem TV-Sender wird „Toma“-Serie ausgestrahlt!

Vom 23. Dezember an präsentiert der Fernsehsender „Superstar“ eine exklusive Premiere: An fünf Wochenenden werden samstags und sonntags jeweils ab 21 Uhr insgesamt 10 Episoden ausgestrahlt, die den Zuschauern einen Einblick in die bedeutenden Lebensabschnitte des legendären Volksmusiksängers Toma Zdravkovic gewähren.

Die TV-Serie „Toma“ bietet den Zuschauern eine erweiterte Erzählung des gleichnamigen Films. Mit vier zusätzlichen Stunden Filmmaterial und einer Vielzahl neuer Charaktere, darunter Symbole einer längst verlorenen Zeit und Wertesystems wie Dragan Gage Nikolic, gespielt von Vojin Cetkovic, und Bora Todorovic, dessen Charakter von seinem Sohn Srdjan zum Leben erweckt wird, bietet die Serie eine tiefere Einsicht in die Welt von Toma.

Fans des Films „Toma“, der das Leben und Schaffen des beliebten Sängers thematisiert und die im Ausland leben, haben die Möglichkeit, diese Serie über die MTEL-App sowie auf dem Sender „Superstar“ zu sehen.

Die Serie führt uns in neue Handlungsstränge ein, darunter neue Lieben von Toma, Versuchungen, Leidenschaft und den Kampf mit sich selbst. Eine zusätzliche emotionale Ebene wird durch die Beziehung zwischen Toma und Dr. Aleksa Hadzipopovic hinzugefügt, die in der Serie eine zusätzliche Dimension erhält. Der zweite Hauptstrang stellt Tomas Leben im Laufe der Jahre dar, bereichert durch neue Wendungen und Charaktere.

Zwei Jahre sind vergangen, seitdem der Film „Toma“ die Herzen der Zuschauer eroberte und zahlreiche Zuschauerrekorde aufstellte.

Mit 675.319 Zuschauern wurde „Toma“ nicht nur zum meistgesehenen Film des Jahres seiner Vorführung, sondern auch zum meistgesehenen einheimischen Film seit der staatlichen Unabhängigkeit und zu einem Kino-Hit auf europäischer Ebene.