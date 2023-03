Skurrile Einsätze: das Leben eines ARBÖ-Pannenfahrers

In ganz Österreich sind etwa 800 fachkundige Mitarbeiter in rund 90 Dienststellen des ARBÖ tätig. Sie stehen bereit, um Auskünfte zu erteilen, Hilfe zu leisten und Kraftfahrzeuge zu überprüfen.

Doch das ist nicht alles, was der ARBÖ zu bieten hat. In den drei Fahrsicherheits-Zentren des Vereins, die sich in Wien, Salzburg und der Steiermark befinden, können spezielle Fahrtrainings absolviert werden, um das Verhalten in kritischen Fahrsituationen zu verbessern.

