Slavik Junge erklärt, wie verschiedene Nationalitäten Auto fahren! (VIDEO)

SERBEN, BOSNIER & CO.

Die „Ost Boys“ sind mit fast 900.000 Youtube-Abonnenten längst Kult. Hauptfigur ist in den Videos des Duos der Schauspieler, Mark Filatov – besser bekannt als Slavik Junge, der sich in seinen lustigen Aufnahmen regelmäßig Klischees bedient. So auch diesmal…

Im knapp einminütigen Video auf der zweiten Seite präsentiert Slavik durchaus treffend die Fahrweisen verschiedener Nationalitäten, darunter auch jene der Balkanesen. Pfeifend, liegend oder brüllend – in dieser Darstellung ist alles dabei:

