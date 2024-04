Slučaj Danka: ŠTA KRIJU OSUMNJIČENI?

Svi koji su pratili slučaj nestanka i desetodnevnog traganja za malom Dankom Ilić, duboko su ožalošćeni vešću o tragičnoj smrti dvogodišnje devojčice iz Bora. Međutim, javnost postavlja logično pitanje: KAKO TO DA NEMA TELA?!

Svi smo se nadali da će mala Danka Ilić (2) ipak biti pronađena živa i zdrava. Po Beču smo zagledali u lica žena, koje su sa sobom vodile male devojčice, nadajući se da je neka od njih „otmičarka“. Danima je to bila udarna tema u svim medijima, a mi smo sa strepnjom mislili: neka je i oteta, važno je da bude živa! No, kad je KOSMO preksinoć pronašao mladu Rumunku A.C.S. koja je bila osumnjičena i kad je dokazano da ona sa slučajem nema nikakve veze, nada je počela da kopni. Ugašena je juče vešću da su dvojica muškaraca iz okoline Bora na brutalan način usmrtila devojčicu.

Detalji zločina su uznemirujući, govore nedvosmisleno koliko se neljudskosti i zla može kriti u, naizgled, nekim normalnim i čak neupadljivim ljudima. Udariti kolima devojčicu, gotovo bebu i, umesto da je onesvešćenu odvezu u bolnicu, jedan od osumnjičenih, a ju je udavio, ubacio u gepek službenog automobila, a onda su je zajedno odvezli i bacili na obližnju deponiju. To strašno nepočinstvo su osumnjičeni priznali, ali tela nesrećne devojčice nema! Optužbe koje prebacuju jedan na drugoga ne mogu ih opravdati, ali ni učiniti da izbegnu ruku pravde.

Sad je važno da se nađe telo, da se tačno utvrdi kako se zločin desio i da porodica deteta može da sahrani makar jednu, jedinu njenu kost. Kad već nema njihove ćerke, sestrice, unuke, porodici treba makar njen grob pored kojeg će je oplakivati. Ali, osumnjičeni, pazite, ne može da se seti gde je njeno maleno telo zakopao kad ga je uzeo sa deponije! On je kobajagi u mentalnom haosu, pa ne može da prepozna komad zemlje u malom selu, gde svako zna svaku stopu. Tim tvrdnjama sebi još čvršće „namiče omču oko vrata“ jer svojom bezočnošću ponižava ojađenu porodicu i celokupnu javnost.

Naravno, nameće se ceo niz logičnih pitanja, a prvo je: šta osumnjičeni žele da sakriju? Da li se plaše da bi se obdukcijom mogli otkriti još strašniji detalji zločina nad detetom, pre nego šta je ubijeno? Nije isključeno da su verovali da, ukoliko nema leša, nema ni kazne! U narednim danima će se pamćenje ubica verovatno vratiti i osvežiti jer za to postoje odlične metode. Šta god da bude, u Srbiji se kazne za ovako svirepe zločine ne mere ograničenim vremenskim periodom, nego isključivo godinama budućeg života. Sve to ide po zasluzi!

Dvogodišnjeg anđela više nema, ali pravo na smiraj u grobu ima.

Autorka: Vera Marjanović