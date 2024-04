Slučaj Danka: Ambasador Srbije u Austriji zahvalan na pomoći

Proteklih dana, dok se verovalo da će mala Danka Ilić (2) iz Bora biti pronađena živa i zdrava, svi smo samo želeli da stignemo do dve žene koje su igrom slučaja dovedene u vezu sa navodnom otmicom deteta. O proteklim danima KOSMO razgovara sa Markom Blagojevićem, ambasadorom Srbije u Austriji.

U armiji duboko rastuženih ljudi zbog tragičnog kraja male Danke Ilić (2), nalazi se i Marko Blagojević, ambasador Srbije u Austriji. Proteklih dana, on je, pored svojih diplomatskih obaveza, davao nemerljivi doprinos potrazi za malom devojčicom iz Bora, za koju se verovalo da je kidnapovana, te da boravi u Beču. Kao koordinator, gospodin Blagojević je danonoćno bio na vezi sa policijama Srbije i Austrije, ali i sa našim udruženjima i pojedincima, dajući sve od sebe da se slučaj što pre razreši. Mora se priznati da to nije uobičajeni posao diplomate najvišeg ranga.

„Mi smo se prvi put našli u toj ulozi, a u skladu sa dogovorom naša dva ministra – unutrašnjih i spoljnih poslova, kao u okviru mog ličnog kontakta sa načelnikom uprave kriminalističke policije, koji je vodio i bio nadležan za potragu za nestalom Dankom Ilić. S obzirom da je naša dijaspora bila detaljno upoznata sa slučajem i da pomno prati medije u Srbiji, kad se pojavio snimak na kojem se nalaze lica sa devojčicom koja liči na Danku Ilić, odlučili smo da ambasada našem rasejanju uputi apel za uključenje u potragu. Cilj je bio da pokušamo da dođemo do žena sa snimka i da utvrdimo da li one imaju neke veze sa navodnim kriminalnim delom, zapravo da prvenstveno saznamo je li moguće da je Danka na snimku“, minulih dana priseća se gospodin Blagojević.

(Foto: iStock)

Slučaj, čiji je glavni akter dvogodišnje dete, posebno je osetljiv, pa se o svakom koraku mora pažljivo voditi računa. Za iskusnog diplomatu u ulozi koorddinatora, to nije predstavljalo poteškoću.

„Iako je analizom snimaka utvrđeno da ima velike sličnosti između Danke i snimljene devojčice, da bismo bili odgovorni i savesni, želeli smo da proverimo svaku mogućnost, ili da isključimo neki trag jer je policija bila aktivna na mnogim poljima. Oni su obrađivali svaku indiciju i to je nešto čime sam ja zaista bio iznenađen. Kad su pristupili ovoj istrazi, video sam koliko su oni posvećeni, organizovani i savesni. Dakle, mi nismo mogli drugačuje da odgovorimo i drugačije da postupimo, sem da se svim svojim kapacitetima stavimo na raspolaganje, da pozovemo i redakciju magazina KOSMO, koja nam je ključno pomogla i koja je došla do mreže i dama sa snimka, a potom i profesionalno objavila sve podatke“, pohvalio je ambasador Marko Blagojević redakciju KOSMO za važni doprinos u potrazi.

Brza reakcija austrijske policije

Ambasador Srbije se veoma pohvalno izrazio i o izvanrednoj saradnji sa austrijskom policijom u pomenutom slučaju, naglasivši da su mnogo pomogli.

„Austrijska policija jako dobro sarađuju sa našim Ministarstvom unutrašnjih poslova. Ja sam više puta ponovio, ne samo svoju zahvalnost, nego naglašavam da kad ocenjujemo polja saradnje između dve države, mi zaista imamo najbliskiju saradnju sa austrijskom policijom. U ovom slučaju, oni su brzo reagovali i prioritetno su rešavali ova pitanja. Pristupili su proverama, a potom zakonski omogućili da se sve to utvrdi i proveri, kako bi bilo zakonito ukoliko eventualno dođe do nekog traga ili mogućnosti da se ovaj slučaj poveže sa nestankom pokojne Danke Ilić. Mi treba da im pokažemo zahvalnost zato što znamo da u određenim delovima oni moraju da sprovedu i neke druge radnje. Oni ne mogu samo da kažu – evo, mi smo razgovarali i ta žena je rekla da ona nije povezana sa slučajem. Naprotiv, imaju definisane profesionalne radnje u kojima moraju da utvrde da neće slučajno doći do neke zamke, da nema nekog lažnog ili korištenja duplog identiteta. U tim stvarima su oni vrlo stručni i profesionalni, a sve su radili kako je to ovde propisano“, naglašava ambasador Blagojević.

„Njihova pravila su drugačija i oni su radili na zakonit način sa prvom istragom, a zatim su dobili ovlašćenje suda, kada definitivno mogu da utvrde identitet. Ne mislim da su oni napravili nijednu grešku, naprotiv! Moram da naglasim da smo zahvalni i ambasadoru Austrije u Srbiji, koji nam se javljao, a zahvalni smo i oficirima za vezu“, kaže ambasador.

„Ipak, pre svega, zaista osećam divljenje prema našoj policiji koja je imala vremena da obradi svaki trag, svaki zahtev i svemu da posveti pažnju. O svemu pomenutom mogli smo da svedočimo, u šta ranije nismo imali uvid jer se nismo bavili ovakvim stvarima“, s poštovanjem o policiji govorio je naš sagovornik.

Dežurni telefon u ambasadi

Po rečima ambasadora Marka Blagojevića, dežurni telefon u ambasadi, koji je stavljen na raspolaganje, bio je namenjen građanima, kako oni ne bi morali da zovu policiju, ako im je neprijatno.

„Mogli su u svako vreme nas da pozovu i da nam sve kažu jer smo mi našim građanima pouzdan i diskretan partner. Sad, kad je sve prošlo, mogu da kažem da je bilo poziva na taj broj, te da je bilo informacija koje su bile apsolutno tačne. Primera radi, po pitanju identifikacije gospođe sa snimka, javio nam se jedan naš građanin iz Welsa, koji je želeo da ostane anoniman, a ona je upravo za magazin KOSMO navela da je bila tamo. Dakle, ne samo da smo imali pozive, nego smo dobijali tačno određene informacije koje smo odmah prosleđivali dalje, tj. odmah smo koordinirali i razmenjivali podatke. Naime, mi smo istovremeno obaveštavali i austrijsku i srpsku policiju. Naglašavam da su informacije bile vrlo korisne, a evo, ispostavilo se da su bile i tačne“, otkrio nam je ambasador deo dešavanja tokom kriznih dana.

Srpski diplomata je pre kratkog vremena došao na službu u Austriju, ali zbog svoje otvorenosti i spremnosti da sasluša i posavetuje, izvanredno je prihvaćen u srpskoj zajednici. To se videlo i tokom potrage za nestalim detetom.

„Ja izražavam zahvalnost našoj dijaspori i svim našim prijateljima, stanovnicima Balkana. Kako često ovde mogu da čujem, Balkanci se u Austriji udružuju i međusobno su solidarni, a to se i u ovom slučaju zaista lepo pokazalo. Nismo mogli da budemo mirni i da ne reagujemo na bilo kakav znak ili na bilo kakav izazov. Bilo je normalno da učinimo sve što bi moglo da doprinese pronalaženju nesrećnog deteta i utvrđivanju gde se ono zaista nalazi. Nažalost, zatekla nas je vest da je Danka Ilić nesrećno nastradala. Ja želim da izjavim saučešće porodici u ime svih nas koji smo ovde bili angažovani i zaista se vezali za ovaj slučaj. Jako je teško pratiti ovakve vesti, a naročito učestvovati i nadati se da će epilog biti srećan i da ćemo to dete pronaći živo i zdravo. Moram da priznam da ja i kao roditelj duboko proživljavam ovu strašnu dramu“, na kraju je podvukao Marko Blagojević, ambasador Srbije u Austriji.

Autor: Vera Marjanović