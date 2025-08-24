Smartphone weg? So retten Sie Ihre intimsten Daten jetzt noch

Ein verlorenes Smartphone bedeutet mehr als nur ein fehlendes Gerät – es öffnet die Tür zu Ihren privatesten Daten. Diese Schutzmaßnahmen sollten Sie kennen.

Wenn Ihr Telefon verloren geht oder gestohlen wird, steht weit mehr auf dem Spiel als nur der materielle Wert des Geräts. Bedenken Sie die Fülle an privaten Informationen, die sich darauf befinden – von vertraulichen Gesprächen mit Ihren Liebsten bis hin zu sensiblen Bankdaten und Zahlungsmöglichkeiten. Für den Fall, dass Sie den Zugriff auf Ihr Smartphone verlieren, gibt es einige wichtige Schritte, um Ihre persönlichen Daten und Konten zu schützen.

Sowohl bei iOS als auch bei Android können Sie Ihr Gerät aus der Ferne sperren – vorausgesetzt, Sie haben die notwendigen Vorkehrungen getroffen. Bei iPhones empfiehlt sich die Aktivierung des Sperrbildschirms über die Einstellungen unter „Face/Touch ID & Passcode“ sowie die Einrichtung des Diebstahlschutzes, der für zahlreiche Funktionen eine zusätzliche Authentifizierung verlangt. Wichtig ist auch die Aktivierung von „Wo ist?“, um Ihr Gerät bei Bedarf orten zu können.

Eine besonders wirksame Schutzmaßnahme ist die Aktivierungssperre bei iPhones, die automatisch aktiviert wird, sobald „Wo ist?“ eingerichtet wurde. Diese Funktion verhindert, dass ein gestohlenes oder verlorenes Gerät ohne das zugehörige Apple-ID-Passwort oder den Gerätecode neu aktiviert werden kann – selbst nach einem kompletten Fernlöschen bleibt diese Sperre bestehen und macht das Gerät für Diebe praktisch wertlos.

Android-Nutzer finden bei Pixel-Geräten die entsprechenden Optionen unter „Sicherheit und Datenschutz“, wo sie sowohl die Geräteentsperrung als auch den Gerätefinder einrichten können. Samsung-Nutzer sollten in den Einstellungen „Sicherheit und Datenschutz“ wählen und dort den Sperrbildschirm sowie den Schutz vor verlorenem Gerät aktivieren.

Google hat 2024 neue Sicherheitsfunktionen eingeführt, darunter einen Factory-Reset-Schutz, der verhindert, dass gestohlene Geräte ohne die Zugangsdaten des verknüpften Google-Kontos zurückgesetzt werden können. Zusätzlich bietet der neue „Private Space“ besonderen Schutz für sensible Daten durch eine zusätzliche PIN-Sperre.

Gerät wiederfinden

Falls Sie Ihr iPhone verlieren, können Sie über jeden Webbrowser auf iCloud zugreifen und den Bereich „Wo ist?“ aufrufen. Dort sehen Sie den letzten bekannten Standort Ihres Geräts und können den „Verloren-Modus“ aktivieren, der einem ehrlichen Finder die Möglichkeit gibt, Kontakt mit Ihnen aufzunehmen. Als letzte Option steht Ihnen auch das Fernlöschen zur Verfügung, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

Android-Nutzer können auf ähnliche Dienste zurückgreifen: „Find My Device“ für Google-Geräte und „SmartThings Find“ für Samsung-Smartphones. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, Ihr Gerät zu sperren, falls Sie auf eine Rückgabe hoffen, oder es komplett zu löschen, wenn Sie davon ausgehen müssen, dass es in falsche Hände geraten ist. Die Standortverfolgung ist ebenfalls möglich, wobei von einer eigenmächtigen Konfrontation mit mutmaßlichen Dieben dringend abzuraten ist.

Wenn Sie alle genannten Vorsichtsmaßnahmen befolgt haben, ist die Gefahr eines unbefugten Zugriffs auf Ihre Nachrichten, E-Mails und Finanzdaten minimal – es sei denn, jemand hätte Ihre biometrischen Merkmale kopieren können. Dennoch ist es ratsam, bei der Sicherheit Ihrer Konten lieber zu viel als zu wenig zu tun. Erwägen Sie, die Passwörter Ihrer wichtigsten Anwendungen zu ändern, wodurch automatisch alle Geräte – einschließlich des verlorenen oder gestohlenen Telefons – abgemeldet werden.

Gleichzeitig sollten Sie für alle verfügbaren Dienste die Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten, falls noch nicht geschehen. Sobald Sie sich von einem anderen Gerät aus in Ihre Konten einloggen können, haben Sie häufig die Möglichkeit, alle anderen Sitzungen zu beenden. Bei Instagram im Browser können Sie beispielsweise unter „Wo du angemeldet bist“ alle unerwünschten Geräte abmelden – eine Funktion, die Sie regelmäßig nutzen sollten, um verdächtige Aktivitäten frühzeitig zu erkennen.

Kontakte informieren

Auch Google und Apple bieten entsprechende Funktionen: Für Google-Konten rufen Sie die Sicherheitsseite im Google-Dashboard auf und klicken auf „Alle Geräte verwalten“. Bei macOS öffnen Sie das Apple-Menü, wählen „Systemeinstellungen“ und können dort eine Übersicht aller angemeldeten Geräte einsehen und bei Bedarf Abmeldungen vornehmen.

Zusätzlich zu den bereits genannten Schritten ist es sinnvoll, wichtige Kontakte und Unternehmen über den Verlust Ihres Telefons zu informieren. Wenn Unbefugte vollen Zugriff auf Ihr Gerät erlangen, stellt dies ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Kontaktieren Sie zunächst Ihren Mobilfunkanbieter, damit dieser Ihre Nummer sperren und unberechtigte Abbuchungen verhindern kann.

Bedenken Sie, dass eine aktive Telefonnummer für Identitätsdiebstahl missbraucht werden kann – insbesondere wenn darüber Bestätigungscodes empfangen werden. Informieren Sie auch Ihre Bank. Obwohl die meisten Banken und Bezahl-Apps mittlerweile biometrische Sicherheitsverfahren nutzen und das Risiko eines finanziellen Schadens daher begrenzt ist, sollten Sie bei Geldangelegenheiten besonders vorsichtig sein.

Schließlich empfiehlt es sich, Freunde und Familie zu warnen, dass Nachrichten, die scheinbar von Ihnen stammen, möglicherweise nicht authentisch sind.

So können Personen in Ihrem Umfeld wachsamer gegenüber potenziellen Betrugsversuchen sein, etwa Geldforderungen oder verdächtigen Links.