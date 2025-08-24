„Die ultimativste Quizshow“: Raab holt seinen Praktikanten zurück

Zwei TV-Giganten, ein neues Format: Stefan Raab und Elton fordern als selbsternanntes „unbesiegbares Quiz-Duo“ Kandidaten heraus – mit 100.000 Euro Gewinnchance.

Stefan Raab und Elton vereinen ihre Kräfte für ein neues RTL-Format am Samstagabend. Die Quizshow mit dem Titel „Die Unzerquizbaren“ wird zur besten Sendezeit ausgestrahlt, wie RTL und Raabs Produktionsfirma Raab Entertainment offiziell bestätigten. In der Sendung treten die beiden TV-Veteranen erstmals als gemeinsames Team in einem Quiz-Wettkampf gegen Herausforderer an. Den Teilnehmern winkt im Finale eine Gewinnsumme von bis zu 100.000 Euro. Die Ausstrahlung ist für Winter 2025 geplant, wobei Abonnenten des Streamingdienstes RTL+ vorab Zugriff erhalten werden.

Nach einer mehrjährigen Bildschirmabstinenz kehrte der ehemalige ProSieben-Entertainer Raab im vergangenen Jahr zu RTL zurück. Sein Comeback im Herbst 2024 wurde als Fernsehereignis des Jahres gehandelt. Der Kölner Sender sicherte sich die Dienste des Moderators, Musikers und Entertainers mit einem Exklusivvertrag über fünf Jahre.

Seine erste Show nach der Rückkehr, „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“, die er selbst als neuartiges Hybrid-Format aus Entertainment, Quiz und Competition bezeichnete, startete zunächst auf RTL+ und war ab Februar mittwochs um 20.15 Uhr im linearen Programm zu sehen. Das Format konnte jedoch die hochgesteckten Erwartungen nicht erfüllen und wurde nach weniger als einem Jahr in der ursprünglichen Form aufgrund enttäuschender Quoten eingestellt.

Raabs TV-Projekte

Inga Leschek, Programmchefin von RTL Deutschland, verkündete, dass man mit Raab an einem neuen wöchentlichen Format arbeite, das im Herbst starten solle. Trotz des Endes seiner ersten Show blieb Raab dem Sender erhalten und war in anderen Formaten präsent, unter anderem in „Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli“ an der Seite von Michael „Bully“ Herbig.

Zudem engagierte sich Raab in diesem Jahr wieder beim Eurovision Song Contest und fungierte als Hauptjuror in der vierteiligen Castingshow „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“, in der er die Vorauswahl der Teilnehmer verantwortete.

Alexander Duszat, besser bekannt als Elton, erlangte Anfang der 2000er Jahre Bekanntheit als Showpraktikant in Raabs ProSieben-Sendung „TV Total“. Anschließend etablierte er sich selbst als erfolgreicher Fernsehmoderator.

Unzerquizbares Duo

Im April 2024 sorgte die Nachricht für Aufsehen, dass er nach acht Jahren überraschend die Moderation der ProSieben-Sendung „Schlag den Star“ abgeben musste. Elton zeigte sich damals öffentlich enttäuscht über diese Entscheidung. Zuvor hatte er bereits mehrere Formate bei RTL, dem Konkurrenzsender von ProSieben, ins Leben gerufen.

„Stefan Raab hat in verschiedenen Shows bereits zahllose Quizfragen beantwortet, während Elton in seiner Moderatorenkarriere unzählige Quizfragen gestellt hat“, erklärt RTL zum Konzept der neuen Sendung, die von Laura Wontorra moderiert werden soll. Das Ergebnis sei ein „praktisch unbesiegbares Quiz-Duo, das es zu schlagen gilt.“

Fünf Kandidaten werden versuchen, gegen die beiden TV-Profis zu bestehen.

„Das wird, glaub ich, die ultimativste Quizshow, die man sich vorstellen kann“, äußerte sich Raab in einem RTL-Interview.

