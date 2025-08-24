Nur Stiefel am Leib: Britneys nackte Urlaubsgrüße schockieren Fans

Schwarze Stiefel, sonst nichts – Britney Spears sorgt mit ihren jüngsten Instagram-Fotos für Aufsehen. Die Sängerin setzt ihren freizügigen Kurs nach der Scheidung fort.

Britney Spears sendet erneut freizügige Urlaubsgrüße an ihre Anhängerschaft. Die Frage drängt sich auf, ob die Garderobe der Sängerin für ihren Aufenthalt ausreichend dimensioniert war.

Nach Beendigung der väterlichen Vormundschaft und dem Scheitern ihrer Ehe mit Sam Asghari erregt Britney Spears wiederholt Aufmerksamkeit durch bedenkliche Beiträge und spärlich bekleidete Videoaufnahmen in sozialen Medien. Die Scheidung vom Personal Trainer wurde im Mai 2024 offiziell abgeschlossen, nachdem Asghari bereits im August 2023 die Scheidung eingereicht hatte. Erst kürzlich verkündete der ehemalige Disney-Star, sie habe ein Mädchen adoptiert – eine Mitteilung, die sich später lediglich als scherzhafter Kommentar entpuppte.

Aufsehenerregende Urlaubsfotos

Das jüngste Bildmaterial, das Britney Spears am 19. August auf ihrem offiziellen Instagram-Account mit ihrer Instagram-Gemeinschaft teilte, sorgt für erhebliches Aufsehen. Dabei fällt nicht nur die für einen Sommerurlaub ungewöhnliche Fußbekleidung ins Auge. Die 43-Jährige kombinierte ihre schwarzen, knielangen Stiefel mit völliger Textilabstinenz. Einzig ein digitales Rosen-Symbol verdeckte die intimste Stelle ihres Gesäßes. Bademode, Unterwäsche und Nachtwäsche blieben für diese Momentaufnahme offensichtlich ungenutzt.

Das provokante Foto sorgte nicht nur bei ihren über 42 Millionen Instagram-Followern für Diskussionen, sondern wurde auch von internationalen Boulevardmedien aufgegriffen.

⇢ Vom Schicksal geküsst: Diese 3 Sternzeichen ziehen Reichtum magisch an



Provokante Tanzeinlagen

Der aktuelle Aufenthaltsort der Künstlerin bleibt unbekannt. Mit steigenden Temperaturen scheint die einstige „Pop-Prinzessin“ jedoch zunehmend ihre Zurückhaltung abzulegen. Bei einem Bootsausflug präsentierte sie sich zunächst in einem äußerst tief ausgeschnittenen Sommerkleid, aus dem ihr Dekolleté beinahe hervortrat, anschließend beim Tanzen und Twerken (provokante Tanzbewegung) in minimalistischer Bademode – ausgerechnet zu einer Musikuntermalung von Justin Timberlake.

Auch diese Videosequenz von Britney Spears dürfte bei ihren Anhängern für erhebliches Erstaunen gesorgt haben.