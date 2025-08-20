Vom Schicksal geküsst: Diese 3 Sternzeichen ziehen Reichtum magisch an

Reichtum, Ruhm und Erfolg – für manche scheint es mühelos, für andere unerreichbar. Die Astrologie bietet eine überraschende Erklärung für dieses Phänomen.

Manche Menschen scheinen vom Glück geküsst – ihnen fliegt das Geld förmlich zu, während andere um jeden Euro kämpfen müssen. Dieses Phänomen erklären Astrologen mit dem kosmischen Einfluss zur Geburtsstunde: Bestimmte Sternzeichen tragen demnach die Anlagen für außergewöhnlichen Erfolg bereits in ihrer astrologischen DNA.

Die Sterne verraten laut Experten, welche Tierkreiszeichen mit natürlichem Charisma, geschäftlichem Instinkt und einer magnetischen Anziehungskraft für Wohlstand ausgestattet sind. Was Außenstehende als pures Glück bezeichnen, entschlüsselt die Astrologie als Zusammenspiel von Persönlichkeitsmerkmalen, energetischen Schwingungen und dem Einfluss der Planeten.

⇢ Renommierte Astrologin enthült: Dieses Sternzeichen wird im Herbst mehr Glück als Verstand haben



Strahlende Löwen

Als einziges vom Zentralgestirn selbst regiertes Zeichen steht der Löwe an erster Stelle der kosmischen Erfolgsleiter. Löwe-Geborene fühlen sich im Rampenlicht pudelwohl und ergreifen jede Chance, um ihre natürliche Strahlkraft zu entfalten. Mit der Sonne als Herrscherplanet – Symbol für Selbstausdruck und Kreativität – sind sie geradezu prädestiniert, Aufmerksamkeit zu erregen.

Kein Wunder, dass die Prominentenszene von Löwen nur so wimmelt: Madonna, Jennifer Lopez und Demi Lovato sind nur einige Beispiele für den löwentypischen Drang nach Ruhm und Anerkennung. Egal in welcher Branche – das Löwe-Zeichen scheint wie geschaffen für öffentliche Bewunderung.

Venusische Anziehung

Die Waage, ein Luftzeichen unter Venus-Herrschaft, punktet mit anderen Qualitäten auf dem Weg zum Erfolg. Der Planet der Schönheit, Kunst und Harmonie verleiht diesem Zeichen einen unwiderstehlichen Charme und ein feines Gespür für ästhetische Perfektion. Waage-Menschen knüpfen mühelos Kontakte – besonders zu einflussreichen Persönlichkeiten, die ihnen Türen öffnen können.

⇢ Diese drei Sternzeichen haben ein dramatisches Herbst-Schicksal



Die venusische Eleganz sorgt dafür, dass Waage-Geborene fast immer attraktiver wirken als der Durchschnitt. Es überrascht daher nicht, dass viele der weltweit gefeierten Schönheiten wie Bella Hadid und Gwen Stefani unter diesem Zeichen geboren wurden.

Der Schütze vervollständigt das Trio der vom Schicksal begünstigten Sternzeichen. Unter der Schirmherrschaft Jupiters – dem Planeten des Glücks und der Expansion – genießen Schützen eine besondere kosmische Protektion. Ihr unbändiger Abenteuerdrang und ihre Risikobereitschaft werden vom Glücksplaneten belohnt, wodurch sie oft auch ohne bewusste Planung zu Ruhm gelangen können.

Die rebellische, furchtlose Lebenseinstellung des Schützen fasziniert die Massen und macht ihn zum geborenen Star.

⇢ Sternzeichen enthüllen: Was dein Horoskop über dein Liebesleben verrät



Christina Aguilera, Britney Spears und Miley Cyrus – allesamt im Zeichen des Schützen geboren – verkörpern diese mitreißende Energie, die Menschen in ihren Bann zieht.

Die wissenschaftliche Sicht

Während Astrologie-Anhänger von kosmischen Einflüssen überzeugt sind, sieht die Wissenschaft das Thema kritisch. Eine umfangreiche Metaanalyse der Universität Wien aus dem Jahr 2025 konnte keinen belastbaren Zusammenhang zwischen Geburtsdatum und beruflichem Erfolg feststellen. Die Forscher betonen, dass Persönlichkeitsmerkmale und sozioökonomische Faktoren wie Bildung, Herkunft und persönliche Netzwerke den Karriereverlauf maßgeblich prägen – nicht jedoch astrologische Konstellationen.

Auch das Institut für Sozialforschung in Graz bestätigt in aktuellen Erhebungen: Statistisch lassen sich keine empirischen Belege für den Einfluss des Geburtsdatums auf Karrierechancen nachweisen – weder in Österreich noch international. Dennoch bleibt der Glaube an die Macht der Sterne für viele Menschen eine faszinierende Möglichkeit, Erfolg und Misserfolg zu erklären.