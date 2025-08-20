Bewaffneter Kapuzen-Mann überfällt Postfiliale und bedroht Mitarbeiterin!

Mit gezückter Pistole zwang er eine Postmitarbeiterin zur Herausgabe von Bargeld. Nach dem Überfall in Götzis läuft die Fahndung nach dem flüchtigen Täter.

Ein bewaffneter Räuber hat am Dienstagnachmittag eine Postfiliale in Götzis heimgesucht. Der Unbekannte betrat gegen 15 Uhr das Gebäude und bedrohte eine Mitarbeiterin mit einer Pistole. Nachdem ihm Bargeld in noch nicht bezifferter Höhe ausgehändigt wurde, ergriff der Täter die Flucht in Richtung des örtlichen Bahnhofs.

Die bedrohte Mitarbeiterin blieb körperlich unversehrt, obwohl sie mit der Faustfeuerwaffe bedroht wurde. Der Überfall ereignete sich ohne weitere Gewaltanwendung.

Täterbeschreibung

Die Ermittler beschreiben den Gesuchten als schlanke Person mit einer Körpergröße von etwa 165 Zentimetern. Bei der Tat trug er eine dunkle Hose, einen hellen Kapuzenpullover und dunkle Schuhe. Zudem führte er einen dunklen Rucksack mit sich und hatte sein Gesicht teilweise durch eine schwarze Schildkappe verdeckt.

Zeugenaufruf

Das Vorarlberger Landeskriminalamt hat gemeinsam mit der Polizeiinspektion Götzis die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur Identität des Täters machen können, werden gebeten, sich bei den Behörden zu melden.

Die Polizei sichert allen Hinweisgebern absolute Vertraulichkeit zu.