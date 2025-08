Mann sticht 31-Jährigen mit Messer in den Kopf

In der Dunklergasse in Wien-Meidling kam es am Dienstagnachmittag zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Ein 31-jähriger Mann erlitt gegen 16.45 Uhr eine Kopfverletzung, die vermutlich durch ein Messer verursacht wurde. Der Angreifer ergriff unmittelbar nach der Tat die Flucht.

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter bisher nicht gefasst werden. Die Ermittlungen in diesem Fall hat die Außenstelle Süd des Wiener Landeskriminalamts übernommen.

📍 Ort des Geschehens

Täter-Opfer-Beziehung

Im Rahmen einer ersten polizeilichen Einvernahme gab der Verletzte an, mit dem Angreifer oberflächlich bekannt zu sein. Er beschrieb den Täter als Person osteuropäischer Herkunft, verweigerte jedoch weitere Angaben. Die genauen Umstände und Motive der Auseinandersetzung sind gegenwärtig noch Gegenstand der Ermittlungen.

Serie von Messerangriffen in Meidling

Der aktuelle Vorfall ist kein Einzelfall: Wien-Meidling verzeichnete im Sommer 2025 eine Häufung von Messerattacken. Erst im Juli kam es within weniger Tage zu mehreren schweren Angriffen, darunter ein Vorfall im Steinbauerpark, bei dem ein 20-Jähriger von einem unbekannten Täter mit einem Messer schwer verletzt wurde. Auch in diesem Fall blieb der Angreifer flüchtig und das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernahm die Ermittlungen.

⇢ Messer-Attacke auf der Ringstraße: WEGA stoppt tobenden Angreifer



Zeugenaufruf

Der 31-Jährige wurde von Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung medizinisch versorgt. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 01/31310-57800 oder in jeder Polizeidienststelle zu melden.

Informationen können auch anonym übermittelt werden.

⇢ Bring euch um“: 16-Jährige terrorisierte bestohlene Familie nach Raub