Bargeld bei Paketlieferung: Das ändert sich für Post-Kunden

Die Post revolutioniert den Online-Handel: Mit PostPay können Kunden künftig erst bei Lieferung bezahlen – auch bar an der Haustür. Die Trennung von Bestellung und Bezahlung verspricht mehr Sicherheit.

Die Österreichische Post AG bringt mit PostPay eine innovative Zahlungslösung auf den Markt, die den Online-Einkauf grundlegend vereinfacht und erstmals auch Barzahlung bei der Paketzustellung ermöglicht. Nach erfolgreicher Testphase auf dem posteigenen Marktplatz shöpping.at wird das System ab September 2025 allen Online-Händlern zur Verfügung stehen, wie das Unternehmen am Mittwoch bekannt gab.

Der entscheidende Vorteil: PostPay trennt den Bezahlvorgang vollständig vom eigentlichen Bestellprozess. Kunden müssen beim Online-Shopping keine Zahlungsdaten mehr eingeben oder komplizierte Authentifizierungsverfahren durchlaufen. Stattdessen erfolgt die Bezahlung in einem separaten Schritt zwischen Bestellung und Lieferung – entweder digital über gängige Zahlungsdienstleister oder direkt bei Erhalt der Ware.

Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik erklärt: „Mit PostPay haben wir eine moderne, sichere und kundenfreundliche Zahlungsoption entwickelt, die den Bedürfnissen des heutigen Online-Handels gerecht wird. Händler profitieren von einer höheren Conversion Rate (Abschlussrate), Käufer von maximaler Flexibilität und Sicherheit.“

Einfache Nutzung

Die Nutzung von PostPay gestaltet sich denkbar einfach: Im Checkout-Prozess wählt der Kunde „PostPay“ als Zahlungsmethode, woraufhin das Paket für den Versand vorbereitet wird. Der Kunde erhält anschließend eine Zahlungsaufforderung per E-Mail und kann den Betrag entweder vorab überweisen oder bei der Übergabe an der Haustür beziehungsweise bei Abholung in einer Postfiliale oder bei einem Postpartner begleichen.

Für Händler bietet das System neben der höheren Abschlussrate weitere Vorteile: Da die Post sowohl für Zahlungsabwicklung als auch Zustellung verantwortlich zeichnet, ist der Zahlungseingang vor oder bei Lieferung garantiert. Die Auszahlung an den Händler erfolgt automatisch wöchentlich über ein spezielles Verrechnungskonto.

Vorteile für Kunden

Die neue Zahlungsoption richtet sich besonders an sicherheitsbewusste Kunden und jene, die Barzahlung bevorzugen – Zielgruppen, die für viele Online-Händler bisher schwer erreichbar waren. Für Konsumenten entfällt die Eingabe sensibler Zahlungsdaten während des Bestellvorgangs.

Sie gewinnen zudem Flexibilität durch verschiedene Zahlungszeitpunkte: entweder während des Transports per Kreditkarte oder Sofortüberweisung oder erst bei Erhalt der Ware. Die Abwicklung durch die Post erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern vereinfacht auch Retouren durch automatische Rückerstattung.

Abgrenzung zu bisherigen Services

PostPay unterscheidet sich wesentlich von klassischen Nachnahme-Services anderer Logistikdienstleister wie DHL oder DPD in Österreich. Während bei herkömmlichen Nachnahmeverfahren die Bezahlung ausschließlich bei Übergabe des Pakets erfolgt und meist zusätzliche Nachnahmegebühren anfallen, ermöglicht PostPay neben der Barzahlung an der Haustür auch eine digitale Bezahlung nach erfolgter Bestellung. Kunden erhalten dadurch erstmals die Flexibilität, zwischen verschiedenen Zahlungszeitpunkten zu wählen, ohne sensible Zahlungsdaten bereits beim Bestellvorgang eingeben zu müssen.

Voraussetzung für die Nutzung von PostPay ist, dass Händler aus Österreich versenden und die Österreichische Post als Logistikpartner einsetzen. Interessierte Unternehmen können sich für die Integration in ihren Online-Shop direkt per E-Mail an [email protected] wenden.

Weitere Informationen zum neuen Bezahlsystem der Österreichischen Post, das ab September startet und auch Barzahlung bei Zustellung ermöglicht, sind online verfügbar.