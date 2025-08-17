Renommierte Astrologin enthült: Dieses Sternzeichen wird im Herbst mehr Glück als Verstand haben

Sternstunden für die Königszeichen: 2025 wird laut Astrologin Tamara Globa zum Glücksjahr für Löwen – mit finanziellen Höhenflügen und romantischen Wendungen.

Das Jahr 2025 wird für Löwen zum Triumphzug – so die Vorhersage der renommierten Astrologin Tamara Globa. Während die kommenden Monate für alle Sternzeichen ereignisreich verlaufen sollen, stehen die Sterne besonders günstig für die zwischen Ende Juli und August Geborenen. Tiefgreifende Veränderungen, schicksalhafte Begegnungen und bedeutsame Wendepunkte sollen den Löwen bevorstehen – alles unter dem Einfluss der Grünen Holzschlange, die laut Globa für Weisheit, Anpassungsfähigkeit und unerwartete Glücksmomente steht.

Besonders der Herbst 2025 verspricht für die Feuerzeichen eine Phase der Entspannung und des Lebensgenusses. Finanzielle Sorgen und berufliche Hürden sollen der Vergangenheit angehören – stattdessen fließt das Geld scheinbar mühelos, während sich die Karriere wie von selbständig entwickelt. Viele Löwen dürfen sich auf unverhoffte Gewinne freuen, möglicherweise aus längst vergessenen Projekten oder aus Investitionen, die plötzlich Früchte tragen.

Astrologische Konstellationen

Die astrologische Konstellation Ende Jänner legte bereits den Grundstein für diese positive Entwicklung, die sich in der ersten Oktoberhälfte noch verstärken soll. Globa empfiehlt den Löwen, genau in dieser Zeit ihre Energie auf kreative Vorhaben, geistige Herausforderungen und aufgeschobene Pflichten zu konzentrieren. Gerade diese abgeschlossenen Aufgaben könnten ungeahnte Möglichkeiten eröffnen.

Mehrere aktuelle Horoskop-Analysen für 2025 bestätigen Globas Einschätzung: Besonders die Zeiträume Frühjahr und Herbst werden als glücksbringend für Löwen hervorgehoben, mit Chancen auf unerwartete Gewinne und bedeutende Veränderungen im Privatleben.

Liebesleben blüht

Die günstigen Sterne beschränken sich nicht nur auf Karriere und Finanzen – auch im Liebesleben warten angenehme Überraschungen. Singles unter den Löwen könnten jemanden kennenlernen, der ihr emotionales Leben grundlegend verändert. Für Löwen in festen Beziehungen oder Ehen sagt Globa eine Vertiefung der Partnerschaft und ein wachsendes gegenseitiges Verständnis voraus.

Die Astrologin deutet das Jahr 2025 für die Löwen als wohlverdiente Belohnung für die Anstrengungen der vergangenen Jahre. Jetzt sei die Zeit gekommen, die Früchte der eigenen Arbeit zu ernten und zuversichtlich in die Zukunft zu blicken.

Astrologie als Lebenshilfe

Während Globas Vorhersagen bei Löwe-Geborenen auf reges Interesse stoßen, betonen Wissenschafter, dass empirische Belege für die Treffsicherheit astrologischer Prognosen nicht existieren. Die Österreichische Akademie der Wissenschaften klassifiziert Astrologie als nicht evidenzbasiert. Dennoch erfreuen sich Horoskope ungebrochener Beliebtheit als unterhaltsame Lebenshilfe und Orientierung im Alltag – unabhängig von ihrer wissenschaftlichen Fundierung.